Hasbergen . Eine Streife der Polizei Georgsmarienhütte traf bei einem Einsatz im Kreisverkehr Tecklenburger Straße/Osnabrücker Straße zwei Männer an, die Seltsames berichteten.

Ein VW Golf war gegen 00.45 Uhr auf den Kreisel gefahren und hatte dort einen Sachschaden von rund 4000 Euro verursacht.

In unmittelbarer Nähe trafen die Beamten zwei Männer an. Beide standen offensichtlich unter Alkoholeinfluss und gaben an, Mitfahrer im Unfallfahrzeug gewesen zu sein. Das Auto hätte eine Frau gefahren, die sich von der Unfallstelle entfernte habe, um einen Abschlepper zu verständigen, sagten sie.



In Widersprüche verstrickt

Innerhalb der Befragung verwickelten sich die Männer immer tiefer in Widersprüche. Sie wurden mit zur Wache nach Georgsmarienhütte genommen. Dort erschien einige Zeit später die Frau, die den Unfallwagen gefahren haben soll. Sie sei mit einem Taxi nach Ibbenbüren gefahren, um dort jemanden zu verständigen, der den Golf abschleppen sollte. Das Taxi habe ihr einer der beiden Männer bestellt. Die Frau konnte sich weder an das Unternehmen noch an den Fahrpreis erinnern. Die Männer widersprachen später, ein Taxi bestellt zu haben. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben aller Beteiligten, wurde beiden Männern eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden Spuren gesichert und der Wagen beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft dauern an. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.