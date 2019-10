Hasbergen. Die Gemeinde will den Bedarf für eine Ganztagsgrundschule ermitteln und den Digitalpakt entschlossen umsetzen.

Das hat der Schul- und Bildungsausschuss jetzt beschlossen. Bei zwei Enthaltungen billigte das Gremium das Vorhaben, zunächst in Kitas und Grundschulen den Bedarf der Eltern für eine Ganztagsbetreuung ihrer Kinder zu erfragen. Einstimmigkeit dagegen für den Teilhaushaltsentwurf Schule und Bildung für 2020. Darin enthalten sind unter anderem zahlreiche Einzelposten, um den Einsatz digitaler Hilfsmittel im Unterricht möglich zu machen und zu erleichtern.

Vom Digitalpakt werden die Hasberger Schulen in einer ersten Tranche mit 278.000 Euro bedacht. Doch das ist nur der Anfang, und nicht alle Kosten lassen sich aus Bundesmitteln finanzieren. Als erstes geht es darum, die Schulen und Klassenräume soweit ans Netz anzubinden, dass dort überhaupt Computer und Internet sinnvoll eingesetzt werden können. Selbst dort, wo Schulen bereits über eine IT-Infrastruktur verfügen, muss weiter nachgebessert werden.

Wie Fachdienstleiterin Mareike Mons erläuterte, bauen die einzelnen Chargen des Digitalpaktes aufeinander auf, und schnelle Datenleitungen gelten als Voraussetzung für künftige Zuschüsse für die weitere Ausrüstung. Dabei gelten Standards, die über den Stand der bisherigen Infrastruktur hinausgehen. Begonnen wird mit den Bauarbeiten dafür in den Herbstferien an der Hüggelschule in Gaste. Für die Schule am Roten Berg ist zudem vorgesehen, 2020 zwei Computerräume mit neuen Geräten auszustatten. Damit sei die Diskussion zum Thema „bring your own device“ noch nicht entschieden.

Dabei geht es um die vom Ministerium zu entscheidende Frage, ob die Schule grundsätzlich Laptops zur Verfügung stellt oder Eltern für ihre Kinder Laptops anschaffen müssen. Einer der größeren Brocken im Haushalt für die Schulen sind 50.000 Euro für eine Sanierung des Schulhofes in Gaste nach dem Vorbild in Hasbergen. So sollen auch in Gaste die Vorstellungen der Schülerschaft durch Workshops in die Planung einfließen. Festzustehen scheint, dass sich auch die Kinder in Gaste einen Kunstrasen für ihren Bolzplatz und eine Sitzfläche um einen Baum wünschen.



Ein von Heiko Dölling eingebrachter Ergänzungsantrag der Gruppe SPD/Linke, zusätzlich 15.000 Euro Planungskosten für eine neue Mensa in der Hüggelschule einzuplanen, wurde ebenfalls einhellig unterstützt. Die Vertreter der Parteien bemühten sich, Einigkeit darin zu beweisen, dass ihnen die Schulen sehr am Herzen liegen. Die Schulleiter Thorsten Peters und Felicitas Dölling zeigten sich darüber erfreut und dankten dem Ausschuss.

Große Einigkeit im Ausschuss herrschte auch beim Thema Ganztagsschule. Fest steht, dass sich das Angebot an Hortplätzen nicht ausweiten lässt und Zahlen aus den Kitas zeigen, dass dort bis zu 77 Prozent der Eltern Ganztagsplätze nutzen. Zwar meinte Klaus Eckert, dass man sich angesichts solcher Daten die Zeit für eine Bedarfsumfrage sparen könne, doch insbesondere Felicitas Dölling beharrte mehrfach darauf, allen weiteren Schritten eine Umfrage vorauszuschicken. Das helfe nicht nur bei der Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs, sondern steigere auch die Akzeptanz bei Eltern und Lehrern. Ubbo Weerts äußerte Bedenken, dass womöglich Familien mit Migrationshintergrund Probleme mit einer solchen Umfrage haben könnten. Dem hielt Felicitas Dölling entgegen, dass sich diese Familien schon jetzt in verschiedenen Angelegenheiten an die Schulen wendeten und Sekretariate sowie Patenfamilien dabei wertvolle Unterstützungsarbeit leisteten.

Trotz bestehender Meinungsunterschiede zum Thema Ganztagsschulen sprachen sich Vertreter beider Seiten dafür aus, dass Bildung frei vom Einkommens- und Sozialstatus der Eltern allen Kindern offen stehen müsse. Derzeit sind Hortplätze allerdings so knapp, dass Doppelverdienerhaushalte bei der Vergabe bevorzugt werden und soziale schwächere Familien dabei das Nachsehen haben.