Hasbergen . Als Sturm im Wasserglas entpuppte sich die Anklage gegen einen 35-Jährigen aus Hasbergen, dem die Staatsanwaltschaft Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorwarf. Eine bei ihm aufgefundene Substanz in der Menge von 53 Gramm war in Wirklichkeit ein Arzneimittel. Wegen der gleichzeitig sichergestellten 30 Gramm Marihuana verurteilte das Amtsgericht den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 700 Euro.

Ut facilis fugit dolores at deleniti ratione nihil. Doloribus voluptas magni impedit quidem deleniti possimus. Consectetur quas et non quidem quasi. Odio doloribus saepe eos voluptatem rerum. Quis vel perferendis aut temporibus enim. Ratione recusandae incidunt ab velit quod enim quis. Est in facilis ut.