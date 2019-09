Hasbergen. Der derzeit gesperrte Spielplatz am Drosselweg soll so bald wie möglich wieder für die Kinder freigegeben werden. Zuvor erfolgt kurzfristig eine Oberbodensanierung. Darauf wiesen Experten des Landkreises und des beauftragten Ingenieurbüros IGfAU aus Melle bei einer Informationsveranstaltung hin.

