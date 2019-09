Hasbergen. Etwa 35 Kinder sind mit dabei, wenn Mareike Joeben und ihre Kolleginnen auf drei Linien den Laufbus zur Hüggelschule begleiten. Und so funktioniert das.

"Seit der Gründung vor fünf Jahren bin ich dabei", sagt Mareike Joeben stolz und schaut gleichzeitig nach ihren Schützlingen. Jeden Morgen geht die Truppe der Linie zwei vom Parkplatz am Friedhof los, und läuft die Schulstraße entlang in Richtung Grundschule. Dabei gibt es mehrere Haltestellen entlang der Strecke, an denen die Kinder zusteigen können. "Auf dieser Linie sind zurzeit zehn Kinder unterwegs", erklärt Joeben. "Aber das ist auch jedes Jahr unterschiedlich."

Kinder die mitgehen haben die Möglichkeit, Stempel zu sammeln. "Am Ende des Jahres werden dann auch Laufbuskönig und -königin gekürt, auf dem Laufbusfest", meint Joeben. Die Berufsschullehrerin übernimmt die Route dienstags. Auch ihr Sohn läuft mit, der ist mittlerweile in der dritten Klasse. Dann sei die Grenze aber auch erreicht, so Joeben. Selten seien mal Kinder aus der vierten Stufe dabei. "Einen hatten wir mal dabei, aber der mochte auch einfach nicht so gern Fahrrad fahren." Die meisten Kinder fahren mit dem Rad, nachdem sie in der vierten Klasse die Fahrrad-Führerscheinprüfung gemeistert haben. "Dann wäre es wahrscheinlich auch uncool, wenn man weiterhin hier mitlaufen würde", vermutet sie.

Von 15 auf 35 Buskinder

"Die Entwicklung, die das Projekt genommen hat ist toll", meint Joeben stolz. Die Zahl der mitlaufenden Kinder auf den drei angebotenen Linien hätten sich bis heute mehr als verdoppelt. "Da ist schon fast out, wer sein Kind nicht hier mitschickt", verrät sie mit einem Schmunzeln. Dass eine solche Initiative nicht unbelohnt bleibt, zeigt auch die Auszeichnung durch den Gesundheitlichen Dienst von Stadt und Landkreis Osnabrück. "Sowas freut uns natürlich sehr, wenn wir dadurch auf uns aufmerksam machen können."

"Links, rechts, links", rufen und schauen die Kinder jedes Mal bevor sie eine Straße überqueren und achten aufmerksam auf den Verkehr. "Es klappt echt schon von allein", meint Joeben. Auch weil die Kinder aufeinander aufpassen und sich gegenseitig motivieren.

Vorbild für andere sein

Auf einer kommenden Fachtagung in Ankum wollen Joeben und ihr Team das Hasberger Projekt vorstellen. "Wäre toll, wenn das in möglichst vielen Gemeinden und Städten übernommen wird", meint sie. Genauso sieht das auch Begleiterin Wibke von Helden. Ihr Sohn Thees läuft seit diesem Jahr mit, damit hat sie als Elternteil die Pflicht sich für mindestens einen Termin in der Woche für die Begleitung zur Verfügung zu stellen. "Das ist aber auch kein Problem", erklärt sie. "Und wenn man mal nicht kann, dann findet sich immer eine Lösung."

Joeben kann das nur bestätigen: "Bis jetzt musste der Laufbus nie aufgrund mangelnder Begleiter ausfallen." Einzig bei wirklich schlechtem Wetter ist die Gruppe nicht unterwegs. Für leichte Regenschauer sind Kinder und "Busfahrer" mit Regenjacken, Ponchos und natürlich Warnwesten ausgerüstet. Und wenn in Zukunft einmal alle Grundschüler und Grundschülerinnen in Hasbergen mit dem Laufbus "fahren" würden? "Das wäre natürlich ein Traum", sagt sie. Bis dahin ist das Projekt aber erstmal weiter auf Erfolgskurs.