Wasserversorgung in Gaste wird am kommenden Dienstag unterbrochen CC-Editor öffnen

Wegen der Reparatur eines Wasserrohrbruches sitzen die Bewohner in Teilen Gastes am kommenden Dienstag vorübergehend auf dem Trockenen. Foto: Lino Mirgeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Hasbergen. Die Gemeinde Hasbergen teilt mit, dass die Wasserversorgung in Teilen des Ortsteils Gaste am Dienstag den 10. September 2019 unterbrochen werden muss. Grund sind Bauarbeiten an der Jahnstraße/ Ecke Breslauer Straße.