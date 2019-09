Hasbergen bietet Carsharing mit Stadtteilauto an CC-Editor öffnen

Das Stadtteilauto-Logo wird ab 2020 in Hasbergen am Carsharing-Standort das Bild prägen. Foto: Archiv/Lewandowski

Hasbergen. Die Mobilität ist im Wandel, und auch in Hasbergen wird es in Kürze hier ein neues Angebot geben. Ohne Gegenstimme hat der Umweltausschuss befürwortet, ab 2020 Carsharing für einen zunächst dreijährigen Testzeitraum in der Hüggelgemeinde anzubieten.