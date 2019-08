Hasbergen . Die offene Kinder- und Jugendarbeit in Hasbergen ist um eine Facette reicher geworden. In Kooperation mit der Bürgerstiftung Osnabrück und dem Verein Bakos werden jeden Mittwochnachmittag auf dem Bolzplatz am Schulzentrum Ballspiele für Kinder von 3 bis 10 Jahren angeboten.

Anne Maaß weiß, wie man Kinder in Bewegung bringt. Die Trainerin des Vereins Bakos (Ballkoordination Osnabrück) ist gerade einmal zwei Minuten auf dem Platz, da rennen alle Kinder schon wild durcheinander und kreischen vor Freude. Fangen heißt das Spiel, das heute leider etwas aus der Mode gekommen ist, aber noch immer riesigen Spaß macht. Jeder versucht, dem anderen das bunte Tuch, das am Hosenbund befestigt ist, herauszuziehen – das ist alles. Ein paar Minuten später haben alle Tücher ihre Besitzer gewechselt und die zehn Jungen und Mädchen stehen schwer atmend vor der Trainerin und Katrin Schmidt, Hasbergens Kinder- und Jugendreferentin, die ihr heute assistiert. „Was machen wir jetzt?“, fragt einer der Jungen.

Den Spaß an der Bewegung wachrufen, das ist der Hintergrund der Kinder-Bewegungsstadt-Initiative. „Wir wollen damit bereits in diesen Lebensjahren die richtigen Reize setzen und damit die körperliche und geistige Entwicklung fördern“, erklärt Ulrike Burghardt, die Vorsitzende der Osnabrücker Bürgerstiftung. Diese finanziert das Projekt, das vor einigen Jahren in Osnabrück angelaufen ist und auch im Landkreis Fuß gefasst hat. In Bersenbrück und Bad Iburg-Glane ist es vor einem Jahr angelaufen, jetzt ist es auch in Hasbergen gestartet.

„Wir sind dankbar über die finanzielle Unterstützung durch die Bürgerstiftung, die uns ermöglicht, die Kinder-Bewegungsstadt auch hier anbieten zu können“, sagt Fachleiterin Mareike Mons. Sie freut sich, dass gleich am ersten Tag zehn Kinder gekommen sind. Und das bei 35 Grad Außentemperatur. „Die Sportvereine haben ihr Training für den heutigen Tag abgesagt, aber hier ist was los“. Von nun an bis in den Oktober hinein werden Trainer des Vereins Bakos jeden Mittwoch von 16 bis 16.45 Uhr Bewegungsspiele anbieten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auch Bürgermeister Holger Elixmann vom Start des Projekts angetan. „Das Schulgelände wurde ja erst umgestaltet. So können Kinder auch außerhalb des Schulbetriebs den Bolzplatz nutzen“.