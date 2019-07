Hasbergen. Mit Spitzhacke, Schaufel und Schubkarre sind Michael und Jan Sünkler auf den Grund des ausgetrockneten Silbersees hinabgestiegen. Dort wollen sie den Weltkriegspanzer, einen britischen "Universal Carrier", freibuddeln. Eine Tonne Schutt haben sie schon bewegt, sagen sie. Sie hoffen die Mythen des Panzers aufklären zu können.

Sogar über Nacht wollen die zwei bleiben. "Heute Nacht zelten wir hier", sagt Michael Sünkler, einer von zwei Besitzern des Silbersees. "Falls wir nicht schlafen können, haben wir Helmlampen dabei", schiebt sein Sohn Jan Sünkler hinterher. "Dann können wir auch nachts weiter schaufeln." Nur mit viel Mühe schafft es Jan Sünkler, die schweren, mit Schutt beladenen Schubkarren zu bewegen.

Trotz der harten Arbeit bleibt das Interesse der Beiden an dem Panzer ungebrochen. Doch viel wird wohl nicht zu finden sein, geben sie zu. Das meiste wurde kurz nach dem Krieg schon abmontiert. Aber zumindest die Fahrgestellnummer sollte drin sein. "Dann können wir nachrecherchieren, wo und wann der Panzer gebaut worden ist", sagt Jan Sünkler. Mehr als ein paar alte Kabel, eine Zündkerze und Bruchstücke des Rückspiegels förderten sie bei unserem Besuch jedoch noch nicht zu Tage. "Es wäre spannender gewesen, wenn wir schon ein Maschinengewehr gefunden hätten", sagt Jan Sünkler. Sie schafften es jedoch, den Innenraum des Panzers freizulegen. Dort ist unter anderem die alte "Schaltkulisse" des Universal Carriers zu erkennen.

Ist das Fahrzeug einmal freigelegt, sollen es die Besucher des Silbersees besichtigen können. Dabei hätte Michael Sünkler das rostende Panzergestell auch schon verkaufen können. Ein Metallsammler habe ihm 6000 Euro dafür geboten. "Ich bin aber nicht geldgeil", sagt Sünkler. Auf ebay gebe es sogar einen kompletten Universal Carrier zu kaufen, sagt sein Sohn. Ohne Maschinengewehr natürlich. Aber mit funktionsfähigem Motor und Kette. Tatsächlich gibt es ein solches Angebot. Ein Bayer bietet den Panzer an. Die Verhandlungsbasis liegt bei 22.500 Euro.



Doch Sünkler ist es wichtiger, dass das Kettenfahrzeug für die Besucher zugänglich ist. Auf das schnelle Geld ist er nicht aus. Wie aber ist der Panzer in den See gelangt? Unsere Redaktion berichtete bereits vor 18 Jahren darüber. Wir sprachen im April 2001 mit dem Zeitzeugen Adolf Plogmann aus Hagen. "Schatz im Silbersee ist aufgetaucht" titelte die NOZ.





.



1945 habe der damals 9-jährige gesehen, wie der Panzer auf einem Feldweg in der Nähe des Silbersees stand. "Uniformierte" hätten daran gewerkelt. Die Kette war abgeschlagen worden und sie versuchten das Kettenfahrzeug wieder zu reparieren. Doch offenbar ohne Erfolg. Denn seit Ende des Zweiten Weltkriegs liegt der "Panzerspähwagen" auf dem Grund des Silbersees in Hasbergen. Mit der Zeit verschwand immer mehr davon unter der Erde.

Die "Uniformierten", die Plogmann sah, waren angeblich Wehrmachtssoldaten. Sie versenkten den Panzer später wohl auch im Silbersee. Aber warum ließen sie ihn dort verschwinden? Ein Mythos besagt, dass sie so betrunken gewesen waren, dass sie ihn im Rausch versehentlich in den See steuerten. Aber das ist wohl wirklich nicht viel mehr als ein Mythos. Adolf Plogmann sagte unserer Redaktion damals, dass die Wehrmachtssoldaten den Panzer "entsorgen" mussten, damit er den vorrückenden Alliierten nicht in die Hände fällt.



Kein Panzer wurde öfter gebaut

Wie kamen die Deutschen an den britischen Panzer? Die Legende besagt, die Wehrmacht hätte ihn im Zweiten Weltkrieg vor Dünkirchen erbeutet. Die Sünklers wollen über die Fahrgestellnummer herausfinden, ob an dem Mythos was dran ist. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen "Universal Carrier" aus britischer Produktion. Insgesamt baute Großbritannien 68.000 Stück davon, wie die Seite "wwiiequipment.com" schreibt. Auch die USA bauten den "Universal Carrier" in Serie, sodass die Rüstungsfabriken der Alliierten über 100.000 davon herstellten. Damit sei es das meistproduzierte gepanzerte Kampffahrzeug aller Zeiten, wie die Seite schreibt. Je nach Bauart fanden drei bis neun Soldaten darin Platz. Eine Skizze, die die Sünklers mit im Gepäck haben, zeigt wie der Panzer früher einmal aussah.

Der Panzer muss spätestens im Sommer 1945 im Silbersee versenkt worden sein. Denn als Plogmann zu der Zeit zusammen mit seinen Freunden im Silbersee schwimmen wollten, entdeckten sie eine Öllache im Wasser. Damals dachten sie noch, der frühere Besitzer habe das Öl in den See gekippt, um die Badenden zu vertreiben. Doch zwei Jahre später entdeckten sie den Panzer auf dem Grund des Silbersees. Denn der See trocknete – genau wie aktuell auch – 1947 aus. Bis heute ist nicht geklärt, warum das Wasser in dem See immer wieder verschwindet. Vermutlich hängt das mit dem Grundwasserspiegel zusammen.

Anwohner plünderten den Panzer

Als der Panzer schließlich freilag, bauten die Anwohner aus Hagen und Hasbergen nach und nach seine Einzelteile aus. So baute ein Hasberger Fuhrunternehmer den Chevrolet-Motor angeblich in einen seiner Lastwagen ein. "Der hat aber nicht lange gehalten", glaubt Michael Sünkler zu wissen. "Wasser und Öl vertragen sich nicht gut." Die Gummiräder des Panzers seien außerdem unter ein Eselsgespann gebaut worden.

Was überhaupt noch von dem Panzer übrig ist weiß keiner. Es bleibt also zu hoffen, dass die Sünklers ihren Ehrgeiz nicht verlieren. In ein paar Wochen wollen sie das Kettenfahrzeug freigelegt haben. Bis dahin müssen sie noch einige Tonnen Geröll bewegen.