Hasbergen. Zum Wochenanfang berichtete unsere Redaktion über einen vermeintlichen Fund von illegal entsorgtem Müll im Hasberger Ortsteil Ohrbeck. Jetzt stellte sich heraus: Ursache war eine Müllsammelaktion, bei der sich zum Schluss der Abtransport verzögerte.

Similique blanditiis aut soluta in sed animi sapiente. Qui rerum debitis voluptates numquam harum voluptatem ipsa. Alias omnis similique sint quos non et nostrum. Quasi tempore unde sit omnis repellat.