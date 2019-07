Betrüger geben sich in Hasbergen als Polizeibeamte aus CC-Editor öffnen

Foto: dpa

Hasbergen . In Hasbergen haben sich Betrüger am Dienstagnachmittag per Telefon als falsche Polizeibeamte ausgegeben. Die Polizei nimmt diese Fälle zum Anlass, um vor dieser Masche eindringlich zu warnen. Für Betroffene hat sie diverse Verhaltenshinweise veröffentlicht.