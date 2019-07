Hasbergen. Etwa 70.000 € nimmt die Gemeinde Hasbergen in die Hand, um die Schulen und Kindergärten während der Ferienzeit zu sanieren. Am meisten fällt dabei die Versetzung und der Umbau der Container ins Gewicht, die zuvor von der Hortgruppe der Hüggelschule genutzt wurden.

So soll künftig eine neue Kindergartengruppe mit 25 Plätzen in die insgesamt sechs Container ziehen. Die Container stehen nun auf dem Sportplatz an der Schulstraße. Wie Heiner Kastilan vom Fachbereich Hochbau mitteilt, baut die Gemeinde unter anderem einen kindgerechten Sanitärbereich in die Container ein. Aber auch der Sanitärbereich für die Erzieher wird erneuert. Eine neue Küche und neues Mobiliar soll es ebenfalls geben. Insgesamt investiert die Gemeinde 40.000 Euro in die Container. Die "Mobilbauten" sind aber nur als Übergangslösung gedacht. Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für eine neue Kita in Ohrbeck beginnen. Ab Sommer 2021 könnten dort drei Krippengruppen mit 36 bis 45 Plätzen und zwei Kitagruppen mit 43 bis 50 Plätzen betreut werden.

Schule am Roten Berg: Neue Fliesen und Türen

Auch in der Schule am Roten Berg sind Sanierungsarbeiten während der Ferien geplant. "Wir werden dort neue Außentüren einbauen", sagt Heiner Kastilan. "Auch die Fliesen in der Pausenhalle möchten wir erneuern." Beide Maßnahmen kosten die Gemeinde jeweils 15.000 Euro. Ansonsten fallen noch "klassische Kleinarbeiten", wie zum Beispiel die Grundreinigung der Gebäude oder auch Malerarbeiten, an, wie Kastilan mitteilt. "Dafür nutzen wir gerne die Ferien", sagt er.