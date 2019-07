Hasbergen. Im Frühjahr diesen Jahres bat Bürgermeister Holger Elixmann um Rückmeldungen der Bürger im Umgang mit den Spenderstationen für Hundekotbeutel. Nun liegen die ersten Antworten vor - und auch Konsequenzen wurden gezogen

Auf seinen Aufruf, welcher, in der im Mai erschienen Ausgabe der „Hasberger Rundschau“ veröffentlicht wurde, habe er rund 15 Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, teilte Bürgermeister Holger Elixmann auf Nachfrage mit. Diese seien zum Teil sehr ausführlich ausgefallen. Aus Sicht des Verwaltungschefs habe es hier eine durchweg positive Resonanz gegeben. „Die Bürgerbeteiligung hat sich hier sehr bewährt.“

Neben den Erfahrungsberichten aus der Bevölkerung ließen die Verantwortlichen, laut Elixmann, auch ihre eigenen Erkenntnisse in die weiteren Planungen einfließen. Leider seien diese nicht alle positiv. So berichtete der Bürgermeister weiter, dass etwa der Spender am Standtort „Permer Damm“ häufiger durch Vandalismus in Mitleidenschaft gezogen worden sei.

Sinnlose Zerstörung der Spenderstationen

Die dabei verursachten Schäden würden dabei vom sinnlosen Herausreißen und Verteilen der Beutel in der Umwelt, bis zum Umsturz der Spender samt Verankerung, reichen. Zwar konnte der Spender laut Elixmann repariert werden, aber durch die Instandsetzung fielen jedes Mal erhebliche Kosten an.

In diesem Zusammenhang wies der Verwaltungschef daraufhin, dass die in den Spendern befindlichen Beutel nicht aus Plastik seien. Die Behältnisse würden auf der Basis von Maisstärke hergestellt. Zwar seien diese auch nicht in Gänze kompostierbar, böten jedoch den Vorteil, dass sie zu einem Großteil in kurzer Zeit verrotten würden.

Insgesamt betreibt die Gemeinde drei Stationen in Hasbergen. Durch die gemachten Erfahrungen ergeben sich nun einige Änderungen. Zum einen wurde der Spender vom Permer Damm direkt an die Tecklenburger Straße verlegt. Der bestehende Spender am Fußweg zum Schulzentrum „Roter Berg“ ist zum Eingang des Weges an der Tecklenburger Straße versetzt worden.

Weiterer Spender wird aufgestellt

Daneben wurde ein weiterer Spender am Beginn des Weges an der Schulstraße aufgestellt. Zufrieden zeigte sich Elixmann mit der regen Nutzung der einzelnen Spenderstationen. Diese seien „häufig leergeräumt.“

Weil viele Hundebesitzer von sich aus bereits Beutel zur Beseitigung der Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner mit sich führten, handle es sich laut Elixmann allerdings nur ein ergänzendes Angebot.

Alle Spender würden wöchentlich geleert und die Tüten durch Mitarbeiter des Bauhofs entsorgt. Dabei seien die Materialkosten überschaubar. Insgesamt würden sich der Aufwand in einem dreistelligen Eurobereich bewegen. Zum Schluss teilte Elixmann auf Nachfrage mit das es derzeit nicht geplant sei weitere Spenderstationen aufzubauen.