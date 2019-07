Hasbergen. Der Schützenverein Ohrbeck von 1888 hat am vergangenen Wochenende drei Tage lang gefeiert. Neuer Schützenkönig ist Ulrich Keßler.

Zu seiner Königin wählte er Liesel Siebert-Beck. Das zweite Königspaar stellen Heiko und Heidi Rosin. Mit der feierlichen Proklamation zum Auftakt des Königsballs endete die zweijährige Amtszeit von Udo und Petra Painczyk. Mit einem Cabrio-Konvoi und angeführt vom Spielmanns- und Fanfarenzug unter Tambourmajor Carsten Wagner trafen die Majestäten auf dem Schützenplatz hinter der Gaststätte Schirmbeck-Hunsche ein und wurden ins Zelt geleitet. Dort bedankte sich Königin Liesel mit einem Gedicht bei König Ulrich dafür, dass er sie auserwählt hatte.





Die neuen Könige hatten sich beim Schießen mit dem Kleinkalibergewehr mit 29 und 28 von 30 Ringen gegen die Mitbewerber durchgesetzt. Auch bei den Kindern gibt es zwei Könige. Die Gewinner beim Armbrustschießen auf den Holzadler waren Jason Oberhaus und Lenox Wibbelmann. Während der Wettkampf bei den Erwachsenen bereits am 4. Mai entschieden worden war, durften die Kinder am Samstag auf dem Schützenfest unter Jugendsportwart Achim Schulte ihre Gewinner ermitteln.

Neben Schießsport und Traditionspflege wurde auch kräftig gefeiert. Dazu waren die Gastvereine der Schützenbrüder und -schwestern aus Gaste, Atter und Ostercappeln eingeladen. Die Partyband „Fantasy“ heizte den Besuchern bis 2.30 in der Früh ein. Um Mitternacht gab es dann eine Gesangs-Soloeinlage der Ohrbecker und Ostercappelner Schützenkönigspaare zu Andreas Gabaliers Halupalu.

Nach dem Kinderschützenfest am Samstagnachmittag folgte dann am Abend die Ohrbecker „Sommernachtsparty“ mit dem DJ Claus und dem Gabalier-Double Kevin. Am Sonntag dann der traditionelle Festumzug mit der anschließenden Proklamation der Kinderkönige mit ihren Hofstaaten. Nach der umfangreichen Kaffeetafel im Festzelt folgte dann die mit Spannung erwartete Auslosung der Tombola-Gewinner. Hauptpreis war eine Berlinreise.