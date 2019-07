Hasbergen. Passend zum Beginn der Sommerferien lädt an diesem Wochenende der Schützenverein Ohrbeck zum traditionellen Schützenfest auf dem Festplatz neben der Gasstätte Schirmbeck-Hunsche ein.

Wie in den Vorjahren halten die Organisatoren wieder ein buntes Programm bereit. Mit Spannung erwartet wird ob Kevin Muschinski bei seinem Auftritt am Samstag als Double von Andreas Gabalier die Frage beantwortet, was eigentlich mit „Hulapalu“ gemeint ist. An diesem Abend wird sich der Künstler mit DJ Claus musikalisch abwechseln und für reichlich Stimmung sorgen.

Was ist Hulapalu

Sicher ist indes bereits, dass die Sommernachtsparty sich schon jetzt einer guten Nachfrage erfreut. Karten hierfür sind über die Homepage des Vereins, an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse für je 10 Euro zu erwerben.

Bevor jedoch um 20 Uhr der Startschuss zur Sommernachtsparty im Ortsteil Ohrbeck fällt, ermittelt die Schützenjugend ihren neuen Regenten. Ab 16 Uhr eröffnen die Kameraden das traditionelle Kinderschützenfest. In dessen Rahmen der Ausgang des Königsschießens mit Spannung erwartet wird.

Bereits am heutigen Freitagabend muss das amtierende Königspaar Udo und Petra Painczyk abgeben. Nach dem Einmarsch der Schützen in das Festzelt wird der Präsident des Schützenvereins Markus Behrens das neue Königspaar proklamieren. Beim zuvor erfolgten Königsschießen setzte sich in diesem Jahr Ulrich Kessler gegen die Konkurrenz durch.

Ulrich Kessler wird neuer König

Gemeinsam mit Liesel Siebert-Beck wird er den Königsthron besteigen. In der Folge laden die Schützen und ihre Majestäten zum Königsball ein. Für den musikalischen Rahmen des Balls sorgt auch in diesem Jahr die Partyband „Fantasy“. Beginn der Veranstaltung ist heute Freitag, 5. Juli, um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Den letzten Akt der Festtage läuten die Schützen traditionell am Sonntag mit einem großen Festumzug durch den Ortsteil Ohrbeck ein. Musikalisch begleitet werden sie dabei ab 15 Uhr durch den Spielmanns- und Fanfarenzug Ohrbeck, sowie der Musikkapelle Hagen. Nach dem Eintreffen auf dem Schützenplatz bereiten die Kameraden ihren Gästen einen bunten Nachmittag mit einem großen Festakt, einer Tombola und zahlreichen Platzkonzerten.

Den Schlusspunkt der Festtage in Ohrbeck wird traditionell der große Flaggenappell um 19 Uhr bilden.