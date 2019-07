Haselünne. Im Rahmen einer feierlichen Feststunde konnten 81 Schülerinnen und Schüler der Bödiker Oberschule ihre Abschlusszeugnisse aus der Hand ihrer Klassenlehrer und des Schulleiters Thorsten Giertz in Empfang nehmen.

Der Tag begann mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Vinzentius, welcher von Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern gemeinsam vorbereitet und zusammen mit Pastor Clement gefeiert wurde. Im Anschluss wurden die Abschlussschülerinnen und –schüler mit ihren Eltern und Gästen aus der Stadt Haselünne, Bürgermeister Schräer, sowie Vertretern der Haselünner Schulen von Frau Schrant, betraut mit den Aufgaben der ständigen Vertretung des Schulleiters, im Festzelt auf dem Schützenplatz in Haselünne Stadtmark-Siedlung begrüßt und zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Musikalisch eingerahmt und begleitet wurde die Feier von den Bläserklassen der Bödiker Oberschule und des Kreisgymnasiums Haselünne, welche unter der Leitung von Sonja de Buhr spielten. Dabei stellten die Schülerinnen und Schüler durch Stücke wie „Pomp and Circumstance“ und „Accidentally in love“ einmal mehr ihr Können unter Beweis.



Russisches Märchen

In seiner Abschlussrede wünschte Schulleiter Thorsten Giertz den Schülern, dass es ihnen gelingt, ihre Fähigkeiten und Talente nicht nur für sich zu behalten, sondern auch für andere einzusetzen. Denn diese Eigenschaft eines Menschen sage letztendlich viel mehr über die Persönlichkeit aus, als es Noten jemals können. Wer nicht nur bei sich selber stehen bleibt, kann es schaffen, ein kleines Stück vom Himmel hier auf Erden zu verwirklichen. Dazu zog Giertz ein russisches Märchen zu Rate, welches darüber berichtet, dass ein jüdischer Rabbi Gott darum bittet, den Himmel und die Hölle sehen zu dürfen. Gott erfüllt dem Rabbi diesen Wunsch und so wird der Rabbi zwei Mal in einen Raum geführt, in dessen Mitte auf einem Feuer ein Topf mit einem köstlichen Gericht steht. Rings um diesen Topf sitzen Menschen, die mit einem überlangen Löffel versuchen, das Essen aus diesem Topf zu schöpfen. In dem einen Raum versuchen die Menschen nur sich selbst mit dem Löffel zu füttern, was ihnen aufgrund der Länge der Löffelstiele nicht gelingt, sodass diese Menschen dürr und hungrig sind. Dieser Raum ist die Hölle. In dem anderen Raum hingegen füttern sich die Menschen gegenseitig mit Hilfe der langen Löffel, sodass hier die Menschen wohlgenährt und glücklich sind. Dieser Raum ist der Himmel.

So sollen sich die Absolventen sich verstehen: als wertvolle Mitglieder der Gesellschaft, die ihren eigenen Weg weiter finden und gehen und durch ihr Engagement im Miteinander all das einsetzen können, was sie als einmalige Persönlichkeiten auszeichnet.

Für Engagement ausgezeichnet

Neben den vermerkten Leistungen auf ihren Zeugnissen konnten zudem eine Reihe von Schülern für ihr besonderes Engagement in der Schule ausgezeichnet werden. So konnten Arbeitszeugnisse für den Dienst bei den Bödiker Herzen, einer sozialen Schülerfirma an der Bödiker Oberschule ausgegeben werden, Zeugnisse für den Dienst als Streitschlichter sowie Urkunden für den Schulsanitätsdienst. Nach der Ausgabe der Zeugnisse und den erwähnten Ehrungen wurde die diesjährige Abschlussfeier traditionell mit dem Abschlusslied „Nehmt Abschied“ gemeinsam beendet.