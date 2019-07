Hasbergen. Bei Temperaturen oberhalb von 30 Grad feierte am Wochenende die katholische Gemeinde St. Josef ihr traditionelles Sommerfest. Oberste Priorität hatte bei Veranstaltern und Gästen die Abkühlung.

Wie in den Vorjahren hatten die Katholiken wieder zahlreiche Buden im Garten der Kirche St. Josef aufgestellt. Einige der Angebote erfreuten sich besonders großer Beliebtheit. Darunter die beiden Getränkestände.

Da das Fest bereits am Samstagabend mit einem Gottesdienst begann, zeichnete sich schon zu diesem Zeitpunkt eine besonders gute Nachfrage nach gekühlten Getränken ab. Zunächst sei der Besucherandrang verhalten gewesen, berichtete mit Franz Breiwe ein Mitglied des Festauschusses. „Ein Großteil der Gäste kam erst nach dem Spiel“, sagte Breiwemit Hinweis auf das Fußballländerspiel der Damen in Frankreich.

Nach dem Spiel zur Erfrischung auf die Festwiese

Nachdem feststand, dass das deutsche Team ausgeschieden war, füllte sich der Platz zusehends. Damit nahm auch die Nachfrage nach einer flüssigen Erfrischung rasch zu. „Wir haben bereits am Samstagabend die Hälfte unserer Vorräte ausgeschenkt“, verriet Breiwe auf Nachfrage.

Auch am zweiten Festtag hätte das Wort „Abkühlen“ als Motto dienen können. Neben den Getränkeständen wurde vor allem die Eisbude von Gästen belagert. Damit sich große und kleine Kunden eine geschmackvolle Erfrischung gönnen konnten, hatten die Organisatoren vorgesorgt. „Wir haben rund 100 Liter Eis besorgt“, sagte Christiane Aehlen. Allerdings gingen sie und ihre Mitstreiterinnen davon aus, dass diese Menge nur bis etwa 17 Uhr am Nachmittag reichen würde.

Viel Konkurrenz

Wie der Vorsitzende des Festausschusses Michael Nickel erklärte, stand das Sommerfest in diesem Jahr in Konkurrenz zu vielen Veranstaltungen in dem umliegenden Gemeinden. „Außerdem sind jetzt noch viele Menschen im Schwimmbad“, vermutete Nickel einen weiteren Grund für die etwas verhaltene Nachfrage.

Als zum Abend der Wind etwas auffrischte, wagten sich auch wieder mehr Bürger aus ihren Schattenplätzen und füllten die Festwiese. Daher zeigte sich Nickel gemeinsam mit der Referentin Jutta von Heine zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Spätestens zu diesem Zeitpunkt erfreuten sich auch die übrigen Stationen, etwa die Rollenbahn der Freiwilligen Feuerwehr wie in den Vorjahren großer Beliebtheit.

Anzeige Anzeige

Weil alle Stände von Kindern betreut wurden, hatten sich die Organisatoren etwas Besonderes zur Abkühlung ausgedacht. Neben der traditionellen Einrichtung eines Schichtsystems, gab es für alle Standbetreiber „Freiwasser“. Dazu wurden vorab Getränkebecher ausgegeben. In der Folge zogen Teams der katholischen Jugend von Stand zu Stand und füllten die Becher auf Wunsch mit Wasser auf.