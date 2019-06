Hasbergen. "Wasser marsch" hieß es am Samstag in Hasbergen. Die Feuerwehr Hasbergen hatte zusammen mit dem Familienzentrum Hasbergen Kinder zusammen mit ihren Vätern eingeladen

Am Familienzentrum Hasbergen begann die Reise in die Welt der Feuerwehr. Die Kinder durften zusammen mit ihren Vätern im Feuerwehrwagen mitfahren. Mit Blaulicht und Sirene fuhren sie auf den Hof der Feuerwehr. Danach empfing Gemeindebrandmeister Steve Kraus die Besucher: "Dann kommt mal mit in unsere heiligen Hallen." Nach einem kleinen Vortrag über die Feuerwehr konnten die Kinder direkt selbst ausprobieren wie es ist einen Brand zu löschen.

Selbst Brände löschen

Unter Aufsicht und mit Hilfe der Feuerwehrleute löschten die Kinder kleine Modellholzhäuser oder eine angezündete Feuerschale. Nachdem die Brände gelöscht wurden, konnten die Kinder alle unterschiedlichen Feuerwehrwagen kennenlernen. Die verschiedenen Funktionen wurden erklärt und die Kinder durften sich hineinsetzen. Ein Feuerwehrmitglied zog die Ausrüstung an und erzählte, wofür welches Kleidungsstück notwendig ist. "Einen Tag, an dem sich die Väter nur für ihre Kinder Zeit nehmen, das ist eine schöne Erfahrung für die Kinder", erzählte Jan-Lukas Scholz, der Koordinator des Familienzentrum Hasbergen. "Einmal im Jahr organisieren wir diesen Tag mit der Feuerwehr und das nun schon seit einigen Jahren."

Kostenlose Aktion



Der Tag bei der Feuerwehr war für die Familien kostenlos, insgesamt gab es 30 Plätze. "Mehr als 18 Kinder plus Papas würde zu viel werden, es soll ein entspannter Rahmen bleiben", erklärte Scholz.

"Wir sind eine große Familie"

In die Jugendfeuerwehr können Kinder ab zehn Jahren eintreten. "Aber am Besten ihr meldet euch schon mit acht an, denn unsere Plätze sind schnell vergeben", sagte Kraus. Bald werde der Neubau für die Feuerwehr entstehen: "Dann können wir 20 Kinder aufnehmen, fünf mehr als jetzt. Damit seid ihr dann ein Teil unserer großen Familie." Im Grunde sei die Feuerwehr wie ein Hobby, "mit dem Unterschied, dass wir 365 Tage im Jahr für euch da sind", so Kraus.