Hasbergen. Die Gemeinde Hasbergen konnte im Jahr 2018 einen unerwarteten Überschuss erzielen. In ihren Planungen war sie noch von einem Defizit ausgegangen. Grund hierfür sind vor allem die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Aber auch die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer waren höher als erwartet. In Zukunft wird die Gemeinde aber weitere Kredite aufnehmen müssen.

Wie der Kämmerer der Gemeinde, Jürgen Klein, in der Sitzung des Finanzausschusses am Montagabend mitteilte, hat die Gemeinde Hasbergen im Jahr 2018 1,2 Millionen Euro mehr aus der Gewerbesteuer eingenommen, als zunächst in den Planungen angenommen worden ist. Insgesamt trugen auch die gestiegenen Einnahmen aus Umsatz-, Einkommens-, und Vergnügungssteuer für den Jahresabschluss 2018 zu einem "deutlich verbesserten Ergebnis gegenüber unserer Planung" bei, wie Klein sagte. "Wir sind für das Jahr 2018 von einem Defizit von etwa 1 Million Euro ausgegangen", sagte Klein auf Nachfrage unserer Redaktion. "Jetzt gehen wir von einem Überschuss von etwa ein bis zwei Millionen Euro aus." Das Geld werde den Überschussrücklagen zugeführt.

Neue Spielhalle zahlt sich für Gemeinde aus

Mit dem Bau der neuen Spielhalle an der Rheiner Landstraße in Gaste sind die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer um etwa 170.000 Euro höher ausgefallen, als zuvor geplant worden ist. Insgesamt nahm die Gemeinde hier vergangenes Jahr 320.000 Euro ein.

Direkt neben der aktuellen Spielhalle in Gaste könnte demnächst sogar noch eine weitere dazu gebaut werden. Der Bauausschuss stimmte im März für einen entsprechenden Bebauungsplan. Mit Blick auf das Thema Spielsucht ist das jedoch eine fragwürdige Entscheidung. So kritisieren Winfried Busmann (Linke) und Klaus Eckert (Grüne) das Vorhaben. Sie hatten in der Bauausschusssitzung gegen den Plan gestimmt. Klaus Eckert hatte in einer früheren Ausschusssitzung gesagt: "Wir verschwenden Gewerbeflächen, damit wir dort eine Spielhalle hinbauen wollen. Wir sollten uns ans Herz fassen und das Vorhaben ablehnen."



Auch für das Jahr 2019 rechnet Jürgen Klein mit einem Überschuss. So könnte die Gemeinde nach bisherigen Berechnungen am Jahresende einen Überschuss von 500.000 Euro erzielen. Generell seien die Einnahmen vor allem aus der Gewerbesteuer aber sehr schwankend, sodass die Vorhersagen einer gewissen Unsicherheit unterliegen.

Nachtragshaushalt einstimmig beschlossen

Neben dem Jahresabschluss für das Jahr 2018 war auch der Nachtragshaushalt Thema in der Sitzung des Finanzausschusses am Montagabend. Die Gemeinde muss für das laufende Jahr einen Nachtragshaushalt bilden, weil sie plant, eine neue Kindertagesstätte in Ohrbeck zu bauen und die EU die eigentlich eingeplante Förderung für das DRK-Gebäude nicht bewilligt hat. Im Nachtragshaushalt geht die Gemeinde von zusätzlichen Kosten in Höhe von lediglich 649.000 Euro aus. Diese setzen sich aus den Kosten für das Grundstück für die Kita (384.000 Euro) und die weggefallene Förderung für das DRK-Gebäude (265.000 Euro) zusammen. "Den Betrag können wir aus unseren Überschussrücklagen finanzieren", erklärte Jürgen Klein.

Zusätzlich zu den in diesem Jahr bereits geplanten Krediten in Höhe von etwa 5 Millionen Euro müsste die Gemeinde also erst einmal keine neuen Darlehen aufnehmen. Doch in den kommenden Jahren wird das unumgänglich sein. Denn es kommen weitere Kosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro für den Bau der Kita auf die Gemeinde zu. Diese sind nur langfristig mithilfe von Krediten zu finanzieren, wie Klein sagt. Am Ende stimmten die Ausschussmitglieder einstimmig für den Nachtragshaushalt.

"Das sind zwar hohe Ausgaben, die wir aber gerne tragen", sagte Julia Dippel (SPD). "Dass wir eine neue Kita brauchen zeigt, dass wir eine lebendige Gemeinde mit vielen Kindern sind". Peter Rademacher (FCD) schloss sich den Aussagen Dippels an. "Es handelt sich bei diesen Investitionen um Zukunftsinvestitionen", erklärte er.