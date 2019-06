Kampf gegen die Raupenplage: Die Nester der Eichenprozessionsspinner werden mit Kleber fixiert und anschließend abgesaugt. Die Brennhaare der Tiere können auch für Menschen gefährlich werden, daher hatten die Gemeinden Hagen und Hasbergen einzelne befallene Areale vorsichtshalber gesperrt. Foto: Lisa Ducret/dpa

Hagen/Hasbergen. Auch in diesem Jahr tritt der Eichenprozessionsspinner vermehrt in der Region auf. In den Gemeinden am Hüggel wurden bereits Maßnahmen zur Beseitigung ergriffen.