Hasbergen. Wie mehrere Nutzer in den sozialen Medien melden, ist die Straßenbeleuchtung an der Tecklenburger Landstraße nun schon seit zwei Wochen defekt.

In der Facebook-Gruppe "Wenn du dich in Hasbergen zu Hause fühlst" beklagt eine Nutzerin etwa, dass der Busfahrplan aufgrund der fehlenden Beleuchtung nicht mehr lesbar sei. Die Nutzerin Birgit Bracht schreibt zudem, dass der Fall bereits zweimal an die Gemeindeverwaltung weitergeleitet worden sei. Bis jetzt ist jedoch nichts geschehen. Die zuständige Sachbearbeiterin der Gemeinde sagt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass ihr der Fall nicht bekannt gewesen ist. Sie habe lediglich von einer Straßenlaterne gewusst, die defekt gewesen ist. Sie habe den Störfall nun an den zuständigen Elektriker weitergeleitet.

Bürgermeister Holger Elixmann äußert auf unsere Nachfrage die Vermutung, dass ein Zusammenhang mit den Abrissarbeiten des ehemaligen Gasthauses "Zur Holzheide" möglich sei. Es könnten Kabel beschädigt worden seien. Aber auch Vandalismus könnte eine mögliche Ursache sein. Zudem wies er daraufhin, dass solche Ausfälle direkt an die Sachbearbeiterin gemeldet werden sollen. Entweder unter der Telefonnummer 05405/502- 314 oder unter giesecke@gemeinde-hasbergen.de. Dies habe die Gemeinde auch schon mehrfach so kommuniziert.