Dem bunten Treiben auf der Wiese neben der Spielvereinigung Gaste zu den Gaster Festtagen ist ab 2021 ein Ende gesetzt. Die Wiese ist verkauft und soll bebaut werden. Ob die Gaster Schützen die Festtage künftig noch federführend organisieren können, steht auch noch nicht fest. Foto: Archiv/Michael Gründel

Hasbergen. In seiner Rede zur Proklamation der diesjährigen Schützenkönigin verkündete der Präsident der Gaster Schützen, dass es das vorletzte Schützenfest an alter Stelle gewesen sei. In einem Pressegespräch erläutert er die Situation des Vereins.