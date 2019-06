Hasbergen. Der Eichenprozessionsspinner ist auch in Hasbergen angekommen. Seit Donnerstag tauschen sich besorgte Bürger über das Auftauchen der Raupen in den sozialen Medien aus.

Zuerst veröffentlichte die Nutzerin Britta Kennepohl in der Facebookgruppe „Wenn du dich in Hasbergen zuhause fühlst“, ein Bild, das die Tiere an einem Baum im Ortsteil Gaste zeigen sollte. Im weiteren Verlauf der Diskussion gab sie den als Standort die Umgebung des „kleinen Berges“ an der Brinkstraße an.

Auf Nachfrage teilte der zuständige Mitarbeiter der Gemeinde Hasbergen, Martin Tillner, mit, dass es sich hierbei nicht um einen Einzelfall handle. Derzeit seien der der Verwaltung insgesamt fünf Fälle bekannt. Die Tendenz ist laut Tillner weiter steigend.



Dabei gehört der von Kennepohl gemeldete Fall zu zwei weiteren in Gaste. Ebenfalls zwei weitere Sichtungen seien aus dem Ortsteil Hasbergen gemeldet worden. Diese verorteten weitere Nutzer der Gruppe in die als „Haslage“ bekannte Niederung zwischen Hasbergen und Hagen.



Menschen und Tiere kamen bisher nicht zu Schaden

Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse, seien aber noch keine Menschen oder Tiere durch das Auftreten der Raupen gesundheitlich in Mitleidenschaft gezogen worden, so Tillner weiter. Da sowohl die Nester als auch die Raupen für Menschen ein Problem darstellen, sollten diese fachmännisch entfernt werden. Besonders die Haare der Raupen weisen eine lange Haltbarkeit auf und können selbst Jahre später noch zu allergischen Reaktionen führen.

Klar geregelt sind allerdings die Zuständigkeiten. Wenn sich das Nest der Eichenprozessionsspinner auf einem privaten Grundstück befindet, muss der jeweilige Eigentümer für deren Beseitigung aufkommen. Handelt es sich um eine öffentliche Fläche, beauftragt die Gemeinde laut Tillner einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer.

Eine Liste solcher Fachleute gibt die Gemeinde auf Nachfrage heraus. Weitere Information zu den Raupen und den korrekten Umgang mit ihnen stehen laut Tillner auf der Homepage der Gemeinde zur Verfügung. Einige Tipps zur Soforthilfe veröffentlichten wir bereits im Mai.

Obwohl das Erscheinen nicht meldepflichtig ist bitten viele Kommunen um Hinweise, damit die Schädlinge rasch entfernt werden können. In Hasbergen nimmt Martin Tillner unter Telefon 05405 502 201 entgegen.