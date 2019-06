Hasbergen. Die Bahn hat die Planfeststellungsunterlagen für den Umbau des Bahnhofs in Hasbergen veröffentlicht. Die Unterlagen sind noch bis zum 11. Juli online sowie auch in gedruckter Form im Rathaus einsehbar. Mit Veröffentlichung der Unterlagen wurde auch das Planfeststellungsverfahren eröffnet.

Aus den Unterlagen ist zu entnehmen, dass die Bauarbeiten von Januar 2021 bis März 2022 dauern sollen. Für den Bau der Bahnsteige muss die Bahn die Gleise eins und zwei während der Arbeiten jeweils zweimal für 48 Stunden an insgesamt vier Wochenenden sperren. Arbeiten an Gleis vier würden zudem nur nachts durchgeführt. Für den Bau der geplanten Gleisüberführung im August 2021 ist eine zeitweise Vollsperrung der Gleise notwendig, wie aus den Planunterlagen hervorgeht.



Neue Gleisüberführung mit Aufzügen

Der Umbau des Bahnhofs ist Teil des Modernisierungsprogramms "Niedersachsen ist am Zug!" der Deutschen Bahn und des Landes Niedersachsen. Bis zum Jahr 2025 will die Bahn weitere 44 Bahnhöfe modernisieren. Dabei sollen die einzelnen Bahnhöfe jeweils barrierefrei gestaltet werden. So plant die Bahn für den Bahnhof Hasbergen neben der Einrichtung eines taktilen Leitsystems für Sehbehinderte den Bau einer Gleisüberführung, die die Fahrgäste sowohl über Treppen als auch über zwei Aufzüge erreichen können. Die Personentreppen, die aktuell den Zugang der Gleise über die Schulstraße ermöglichen und von der eine bereits gesperrt ist, will die Bahn abreißen.

Zudem sollen die beiden Bahnsteige auf 220 Meter verlängert und auf 76 Zentimeter erhöht werden. Auch der Neubau einer Beleuchtungsanlage, zweier Unterstände sowie eines "dynamischen Schriftanzeigers" mit Sprachmodul ist vorgesehen. Insgesamt plant die Bahn 5,4 Millionen Euro für die Modernisierung des Bahnhofs ein.



Fußgängerbrücke vom Tomblaine-Platz zum Bahnhof

Um die Parkplatzsituation am Bahnhof zu entschärfen, möchte die Gemeinde Hasbergen außerdem eine Fußgängerbrücke zwischen dem Tomblaine-Platz und dem Bahnhof bauen. Die SPD-Linke-Gruppe hatte einen entsprechenden Antrag in den Bauausschuss eingebracht und stieß auf fraktionsübergreifende Zustimmung. Der Bau verzögert sich allerdings, wie im letzten Bauausschuss Mitte Mai bekannt wurde. Ein Signalausleger der Bahn steht dem bisherigen geplanten Verlauf der Brücke im Weg. Derzeit ist die Gemeinde in Gesprächen mit der Bahn. Auch die Kosten müssen neu bewertet werden.

Klaus Eckert (Grüne) sprach sich im letzten Bauausschuss dafür aus, die Brücke nicht zu bauen. Mit Blick auf Großprojekte wie zum Beispiel die Neue Mitte, könne sich die Gemeinde eine solche Fußüberquerung nicht leisten. Bürgermeister Holger Elixmann (CDU), Heiko Dölling (SPD) und Peter Rademacher (FCD) sprachen sich gegen eine "Beerdigung" aus. Elixmann verwies auf die weiter steigenden Fahrgastzahlen.

Interessierte Bürger können die Planunterlagen bis einschließlich 11. Juli online hier einsehen oder auch in gedruckter Form im Rathaus während der Sprechzeiten sowie nach Terminabsprache im Zimmer 312. Betroffene können bis einschließlich 25.Juli ihre Einwände entweder an die Gemeinde Hasbergen oder an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Stabsstelle Planfeststellung, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover richten.