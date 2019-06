Osnabrück/Hasbergen. Dieses Projekt ging weit über den normalen Unterricht hinaus: Zum letzten Mal präsentierten acht Schüler des Osnabrücker Gymnasiums In der Wüste im Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum und in der Gedenkstätte Augustaschacht ihre Text-Bild-Ton-Collage über Sebastian Haffners „Geschichte eines Deutschen“.

Der Autor beschrieb 1939 rückblickend die Zeit von 1914 bis 1933, deren politische und gesellschaftliche Entwicklungen er bereits in jungen Jahren sehr hellsichtig wahrgenommen hatte. „Haffner hat die Anfänge des Unrechtsstaates frühzeitig erkannt“, sagte zur Begrüßung Klaus Lang, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Gedenkstätten Augustaschacht und Gestapokeller Osnabrück. „Insofern passt eine Beschäftigung mit seinen Beobachtungen gut in unsere Zeit, in der wir uns auch wieder mit Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus auseinandersetzen müssen.“ Ähnlich äußerte sich der neue stellvertretende Landrat Mirco Bredenförder, der den Dank des Kreistags für „Erinnerung und Mahnung“ zum Ausdruck brachte.



Nebenbei das Abitur bestanden

Die Veranstaltungen verdankten sich der Initiative Burkhard Imeyers. Der pensionierte Oberstudienrat für Geschichte entwickelte das Konzept einer Schüler-Lesung, die im Modus eines Features Sachverhalte nicht nur durch Text vermittelt, sondern mit Musik, Klängen und Bildern zu einem alle Sinne ansprechenden Multimedia-Event macht. In Geschichtslehrer Thomas Allewelt und seinen Schülern fand Imeyer begeisterte Mitstreiter. „Nicht einer ist in dem Jahr, in dem wir nun wöchentlich Besprechungen, Proben und schließlich Aufführungen hatten, abgesprungen“, hebt er hervor. Zudem hätten die Schüler noch „nebenbei das Abitur bestanden“.

In erster Linie mit der Macht ihrer kraftvollen Stimmen evozierten die Jugendlichen in einer beeindruckenden Komposition von Haffner-Zitaten, ergänzt um Aussprüche von Kurt Tucholsky, Karl Kraus und anderen, ein Bild jener schicksalhaften Jahre. Im schnellen Wechsel der Darstellungsformen, mal im Chor, mal einander ins Wort fallend, Gassenhauer singend oder sinnierend transportierten die Schüler den Sinngehalt von Haffners Text.

Unheilvolle Entwicklung

Dass der Kriegsausbruch 1914 von den Zeitgenossen völlig unkritisch und geradezu euphorisch genossen, die Revolution 1918 hingegen mit Missmut aufgenommen wurde, waren für Haffner erste Anzeichen der unheilvollen Entwicklung, die schließlich zum Nationalsozialismus und seinen Verbrechen führte. Als es nach Demonstrationen und Straßenkämpfen, wechselnden Regierungen und heftiger Inflation endlich in der „Stresemann-Zeit“ von 1924 bis 1929 zu einer gewissen Beruhigung kam, hätten die Menschen „das Aufhören der öffentlichen Spannung und die Wiederkehr der privaten Freiheit nicht als Geschenk, sondern als Beraubung empfunden“. Sie hätten begonnen, sich zu langweilen, „kamen auf dumme Gedanken und warteten geradezu gierig auf die erste Störung, den ersten Rückschlag oder Zwischenfall, um die ganze Friedenszeit zu liquidieren und neue kollektive Abenteuer zu starten“, so Haffner. Dummheit und innere Leere breiter Bevölkerungsschichten, die nichts mit sich anzufangen wussten, sowie eine Faszination des Widerwärtigen hätten „das große Unheil“ ermöglicht. Mit Jubelfeiern und Festen seien die Nazis diesem Bedürfnis der Menge entgegengekommen.

Durch die Auseinandersetzung mit Haffners Betrachtungen, bestätigten die jungen Leute nach der mit viel Beifall aufgenommenen Präsentation, hätten sie sich persönlich weiterentwickelt: „Das Projekt ging weit über normalen Unterricht hinaus. Wir konnten uns gut in das Lebensgefühl des jungen Haffner hineinversetzen und haben Geschichte intensiv und emotional nacherlebt“, sagen Jule Brünnenkamp und Philipp Hagemann. Selbstverständlich kam auch die Reflexion nicht zu kurz; „Man lernt unser Grundgesetz schätzen“, ergänzt Paul Bielefeld.