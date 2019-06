Hasbergen. Hasbergen könnte demnächst ein Carsharing-Auto bekommen. Bürgermeister Holger Elixmann möchte in Zusammenarbeit mit der Stadtteilauto OS GmbH ein solches Angebot für die Hasberger schaffen. Für die Gemeinde würde das für den Anfang wohl ein Minusgeschäft bedeuten.

"Wenn mir alle Daten vorliegen, werde ich der Politik den Sachverhalt nach der Sommerpause zur Entscheidung vorlegen", sagt Elixmann auf Nachfrage unserer Redaktion. Grundsätzlich sieht er gute Perspektiven für die Einrichtung eines solchen Angebots.

Während der "Nacht von Hasbergen" stellte die Stadtteilauto OS GmbH das Projekt bereits den Hasbergern vor und fragte zudem nach möglichen Interessenten. Dabei hätten circa zehn Personen konkretes Interesse bekundet, wie Bürgermeister Elixmann von einer Mitarbeiterin von "Stadtteilauto" erfahren habe. Auf unsere Nachfrage spricht Stadtteilauto auch von einer guten Resonanz. Allerdings hätten nur drei Personen vor Ort Interesse gezeigt. Einige wollten sich allerdings auch direkt an den Bürgermeister wenden, sodass man darüber keine Zahlen habe.

Kostendeckende Nutzung erst nach bis zu fünf Jahren

Wie ein Sprecher der Stadtteilauto OS GmbH mitteilt, wohnen in Hasbergen außerdem bereits vier aktive Kunden, die regelmäßig das Carsharing-Angebot außerhalb von Hasbergen nutzen. "Sie würden das Carsharing sicher auch vor Ort nutzen", gibt sich der Sprecher zuversichtlich. Letztlich sind 15-25 aktive Nutzer nötig, um eine kostendeckende Nutzung zu gewährleisten. Bis sich ein solcher Kundenstamm allerdings aufgebaut hat, dauere es zwei bis fünf Jahre, wie Stadtteilauto schreibt. Der Grund ist, dass die Autofahrer ihre privaten Fahrzeuge nicht direkt abschaffen, sobald ein Carsharing-Angebot eingerichtet wurde. Erst wenn sie sich ein neues Auto kaufen müssten und das Carsharing-Angebot weiterhin bestünde, würden sie sich einen Neukauf zweimal überlegen.

Nicht genügend Ladesäulen für E-Autos

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass das Carsharing zumindest anfangs zu einem Minusgeschäft werden wird. "Die Gemeinde muss letztlich ein mögliches Defizit abdecken", sagt Holger Elixmann. "Aus meiner Sicht würde ein Start in Hasbergen zunächst mit einem Benziner erfolgen". Der Grund ist, dass es in Hasbergen zurzeit keine ausreichende Ladeinfrastruktur für Elektroautos gibt. Ladesäulen gibt es momentan nur am Restaurant "Taste Kitchen" in Gaste und bei den Amazonen-Werken. Als Standort für das Carsharing schlägt Elixmann den Bahnhof vor. Dort könnten demnächst auch Ladesäulen entstehen. "Ein Umstieg auf ein E-Auto wäre dann durchaus denkbar", so der Bürgermeister.

Beispiele aus weiteren Umland-Gemeinden

Derzeit bietet die Stadtteilauto OS GmbH nur in einer Gemeinde aus dem Umland (Wallenhorst) das Carsharing an. Dort sind zwei Autos – davon ein Elektroauto – seit 2017 in Betrieb. Im vergangenen Jahr konnte das Carsharing wie schon im Jahr zuvor nicht kostendeckend betrieben werden. Die Gemeinde musste das Defizit in Höhe von 4.722,95 Euro ausgleichen. Auch die gefahrenen Kilometer gingen von 2017 auf 2018 zurück. Wurden 2017 bei 835 Fahrten noch 17.383 Kilometer gefahren, waren es ein Jahr später 17.083 Kilometer bei 677 Fahrten. Drei Viertel davon – insgesamt 12.068 – von Mitarbeitern der Gemeinde Wallenhorst. Das restliche Viertel (5.015 Kilometer) fuhren die 37 Privatkunden, die sich in Wallenhorst für das Angebot angemeldet haben. In diesem Jahr konnte allerdings eine Reihe zusätzlicher Kunden hinzugewonnen werden.

Auch in Lotte gab es 2014 ein Carsharing-Angebot. Dort wurde das Angebot allerdings nur drei Monate getestet und danach eingestellt. Folgt man der Argumentation von Stadtteilauto, war es bei einer so kurzen Testphase von Anfang an zum Scheitern verurteilt. "Das Angebot muss dauerhaft verlässlich zur Verfügung stehen", so die Stadtteilauto OS GmbH. "Wenn man das Angebot zum Beispiel von Anfang an nur für ein bis zwei Jahre befristet, wird es scheitern." Wie die Stadtteilauto OS GmbH schreibt, gibt es aktuell weitere Anfragen aus Bramsche, Bohmte und Georgsmarienhütte. Auch Hagen setzt auf das Carsharing. Dort werden bald zwei Elektroautos des Carsharing-Anbieters Stadtmobil für zunächst zwei Jahre getestet. Drei Partner koopieren dabei und teilen sich die Kosten. Stadtmobil bringt das Know-how hinsichtlich Online-Buchungssystem ein und sorgt außerdem für die Service-Hotline und die Rechnungsstellung. Die Ten als regionaler Energie-Anbieter gewährleistet die Lade-Infrastruktur, übernimmt das Leasing der beiden Fahrzeuge sowie die Marketing-Aktivitäten, und die Gemeinde stellt jeweils einen Parkplatz mit Lademöglichkeit zur Verfügung. Außerdem wird die Kommune „Ankermieter“ des Versuchs. Sie zahlt jeweils knapp 7000 Euro jährlich beziehungsweise um die 550 Euro monatlich pro E-Fahrzeug. Dafür bekommt die Gemeinde ein festes „Nutzungskontingent“, das die Grundauslastung der beiden E-Mobil-Autos gewährleistet.

Ob und in welcher Art das Stadtteilauto nach Hasbergen kommt, wird letztlich im Gemeinderat entschieden. Zuvor muss das Thema in den Ausschüssen diskutiert werden.



Interessenten aus Hasbergen, die aktiv ein Carsharing-Angebot in der Gemeinde nutzen möchten, können sich weiterhin an die Stadtteilauto OS GmbH unter der Mail-Adresse info@stadtteilauto.info oder direkt an Holger Elixmann unter elixmann@gemeinde-hasbergen.de wenden.