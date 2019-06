Ein etwa zwei Wochen altes neugeborenes Ferkel der Rasse "Schwäbisch-Hällischen-Landschweine" in Hasbergen. Foto: Friedrich Niemeyer

Hasbergen. Die Bürgermeistersprechstunde in Hasbergen fand Mittwochnachmittag an einem ungewöhnlichen Ort statt. Bürgermeister Holger Elixmann hatte die Hasberger zum Regenrückhaltebecken am Wilkenbach eingeladen. Dort grasen seit vergangenem Jahr einige Schweine und Rinder. Vor kurzem sind ein paar kleine Ferkel dazugekommen. Ein Anwohner der Bahnstrecke nutzte die Sprechstunde, um sich bei Elixmann über die Bahn zu beschweren.