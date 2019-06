Hasbergen. Am Freitag, den 21. Juni, feiert das Naturbad Hasbergen zehnjähriges Bestehen. Grund genug, noch einmal den steinigen Weg bis zum heutigen Freibad mit dem umweltfreundlichen Wasserfilter aus Kies und Pflanzen zu beleuchten.

"Wir hatten nie die Idee, ein neues Bad zu bauen", erzählt Elke Viere, Kassenwartin des Vereins Naturbad Hasbergen. Denn ein Freibad gab es in Hasbergen schon lange. Seit den 1930er Jahren hatte Hasbergen ein Freibad, damals von Bürgern gebaut und im Laufe der Zeit in kommunale Trägerschaft übergegangen. Über 70 Jahre erfrischten sich verschiedene Generationen im kühlen Nass der Hüggelgemeinde. Doch 2001 war Schluss. Rat und Verwaltung hatten entschieden, das mittlerweile marode Freibad zu schließen und das Gelände zu verkaufen. Gestiegene Anforderungen, schlechter Allgemeinzustand und hohe Betriebskosten des Chlor-Bades drängten die Gemeinde zur Schließung. Doch Hasbergen ohne Schwimmbad? Das wollten einige Bürger nicht akzeptieren und gründeten als Antwort am 27. Februar 2001 kurzerhand den "Verein zur Förderung eines Freitzeitbades in Hasbergen". Doch bis zur ersehnten Wiederkehr eines solchen Freizeitbades vor Ort sollten weitere acht Jahre vergehen.

Langer Atem der Schwimmbegeisterten

Denn gesagt ist schneller als getan. Die Vereinsmitglieder mussten zunächst ein Konzept entwickeln. Betreibermodelle für Schwimmbäder wurden ausgetestet und die Finanzierung musste geklärt werden. Schließlich entstand der Weg zum Naturbad Schritt für Schritt: Im November 2002 beschloss der Gemeinderat, die Voraussetzungen für ein Naturbad zu schaffen. Das Geld aus dem Verkauf des alten Freibadgeländes sollte in die Finanzierung eines Naturbad-Projektes fließen, das gegenüber des alten Freibadstandorts realisiert werden sollte. Rund 366.000 Euro kalkulierte man 2005 für das Projekt. Da waren bereits 335.000 Euro zusammengebracht, überwiegend durch die Gemeinde, aber auch durch Spenden des Fördervereins. Doch mehr als den Finanzierungsplan gab es noch nicht.



Erst Anfang 2006 gab es konkrete Baupläne, die schließlich zusammen mit dem Finanzierungsplan Anfang Mai desselben Jahres durch einen Vertrag zwischen Gemeinde und Förderverein offiziell besiegelt wurden. Damit war am 15. Juli 2006 der Startschuss gegeben für die dreijährige Bauzeit.









Der VfL muss warten

Möglich war der gesamte Bau nur durch die Vereinsmitglieder. Zwar wurde auch eine Fachfirma für den Bau bestellt, doch um den preislichen Rahmen schlank zu halten, entstand vieles durch freiwillige Arbeit der Mitglieder. Ganze 12.000 Stunden Eigenleistung unter der Leitung des damaligen Vorsitzenden Erhard Lembcke stecken im heutigen Schwimmbad. Ob im Winter oder bei Regen: Die Hasberger arbeiteten unermüdlich an ihrem Schwimmbad und opferten ihre Zeit. "Wenn man sich dann vorgenommen hatte, heute zum VfL zu gehen, ging das nicht. Da musste das Spiel dann mal ausfallen und stattdessen Volleyballstangen aufgestellt werden", stellt Jörg Viere klar, zweiter stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Zweimal wurde der Eröffnungstermin verschoben, doch nach drei Jahren war es endlich soweit.

Hoch- und Tiefpunkte

Am Sonntag, den 17. Mai 2009, öffnete das Naturbad um 10.30 Uhr seine Tore für die erwartungsvollen Hasberger. Recht frisch, bei gerade einmal 16 Grad Celsius kamen etwa 2500 Gäste, schätzte der damalige Vereinsvorsitzende Erhard Lembcke. Und in den ersten drei Monaten seit Eröffnung verbuchte das Naturbad rund 14.000 Gäste. Weitaus mehr als das alte Hasberger Freibad im gesamten Jahr zum Schwimmen lockte. Die Eröffnung 2009 war "auf jeden Fall ein Höhepunkt in der Geschichte des Naturbades", darin sind sich alle heutigen Vorstandsmitglieder einig.

Doch ist ein Schwimmbad, das durch Kies und Pflanzen auf biologische Art gereinigt wird, wirklich sauber und schwimmen dort keine Tiere? Manche Leute waren zunächst skeptisch und Elke Viere erzählt, dass "der erste Punkt war, die Leute zu überzeugen, dass es ein ganz normales, mit Beton ausgekleidetes Becken ist". Und ihr Mann Jörg Viere versichert: "Hier gibt es weder Schlamm, noch schwimmen hier Karpfen oder andere Tiere." Das Naturbad funktioniert durch den ständigen Wasseraustausch zwischen Badebecken und dem Regenerationsteich, in dem sich der Kies und die Wasserpflanzen befinden, die das Wasser säubern. Zusätzlich wird das Schwimmbecken jeden Tag per Hand und durch Reinigungsroboter gesäubert und alle 14 Tage nimmt das Gesundheitsamt Wasserproben. Dennoch gab es Probleme, gibt der Vereinsvorsitzende Christoph Schürmann zu: "Vor einigen Jahren hatten wir Probleme mit einem Rudel Gänse. Da hatten wir wenige Tage eine kritische Wasserqualität." Zum Ausgleich werde dann Frischwasser zugegeben und nicht Chemikalien wie in anderen Freibädern. Im Sommer vergangenen Jahres, in dem das Freibad ganze 27.000 Besucher hatte, habe es aber nicht einmal eine kritische Wasserqualität gegeben.









Ausbau und Ausblick

Trotz mancher Ausreißer wie im letzten Jahr oder im Jahr 2017 mit nur 12.500 Besuchern, pendelt sich die Besucherzahl pro Saison ungefähr bei 19.000 ein. Doch "das Einzugsgebiet der Besucher hat sich unheimlich weit ausgebreitet", bemerkt Elke Viere. Es gebe nicht so ein Gedränge und da sich fast alle untereinander kennen, gebe es eine sehr familiäre Atmosphäre.

Baulich hat sich das Freibad allerdings auch ausgedehnt. Ein Jahr nach der Eröffnung wurden Volleyballfelder gebaut, zudem folgte im Jahr 2013 eine Tischtennisanlage und ein Kinderbecken mit Sonnensegel. Weiterhin wurden neue Bepflanzungen, unter anderem 60 Bäume für mehr Beschattung, Terassenmöbel und Spielgeräte angeschafft und der Sanitärbereich weitestgehend ausgetauscht. Für die Zukunft plant der Verein eine Kieserneuerung und die Anschaffung eines neuen Kassensystems.

Die Anzahl der Vereinsmitglieder ist von 2009 mit 633 Mitgliedern bis zum Jubiläumsjahr auf rund 1300 angewachsen. Die Vereinsmitgliedschaft werde vor allem von Familien gut angenommen, erzählt Elke Viere. Auch deshalb wird zum Jubiläumsfest am 21. Juni ab 14 Uhr ein Familiennachmittag mit Programm für die Kinder angeboten und am Abend um 19.30 Uhr für alle Mitglieder ein Mittsommerfest mit DJ und Cocktailbar. Der Eintritt beträgt 10 Euro und die Karten stehen zum Vorverkauf.