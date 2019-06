Hasbergen. Zum 30. Mal stand das vergangene Wochenende im Zeichen edler Tropfen und des Sport. Allein 200 Kinder nahmen an der 38. „Nacht von Hasbergen“ teil.

Bevor die rund 200 „Bambinis“ am Freitagabend die ersten Meter des Volkslaufs in Angriff nahmen, begrüßte Bürgermeister Holger Elixmann zahlreiche weitere Teilnehmer zu dieser Traditionsveranstaltung.

„Das Wetter bietet heute optimale Bedingungen“ freute sich der Verwaltungschef in seiner Ansprache. Bei diesen hochsommerlichen Temperaturen sei er sich sicher, dass es es eine „heiße Nacht“ in der Hüggelgemeinde werde. Nach Auffassung von Elixmann biete diese den perfekten Auftakt für das fast parallel beginnende Weinfest.

In seinen weiteren Ausführungen dankte Elixmann den Sponsoren und Verantwortlichen für die Organisation der anstehenden Läufe. Als Besonderheit wies er zudem daraufhin, dass in diesem Jahr die Strecke des Hauptlaufs exakt 10.000 Meter betragen würde.

Läufer in Rettungswesten erinnerten an Flüchtlinge auf dem Mittelmeer

Unter großem Beifall des Publikums starteten im Anschluss die jüngsten Läufer in die „Nacht von Hasbergen“. Ihnen folgten im halbstündlichen Takt die Erwachsenen in weiteren Läufen. Für Aufsehen sorgte etwa beim Staffellauf das Team der evangelischen Christuskirche.





An der Spitze lief Pastorin Maria Beisel gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Kirchenvorstandes Andreas Günther. Unterstützt wurden sie von Doktor Karin vom Moeller, Christian Vogt, sowie Gabi Pipa. Das Quintett setzte durch ihr ungewöhnliches Outfit in Form von Rettungswesten ein farblichen Akzent unter den Läufern.

Anzeige Anzeige

Hintergrund der Aktion sei die Solidarität der Kirchengemeinde mit den Geflüchteten, die auf dem Mittelmeer in Seenot gerieten. Weil Europa nicht länger wegschauen dürfe, wollten die Läufer auf diese Weise ein Zeichen setzen und für die Belange der Aktion „Seebrücke“ werben, erläuterte Pastor Schwegmann-Beisel die Kleidung der Gruppe.

Etwa eine Stunde nach dem der Startschuss zur „Nacht von Hasbergen“ gefallen war, eröffnete Elixmann auf dem benachbarten Tomblaine-Platz das 30. Weinfest in Hasbergen. Weil zahlreiche Bürger noch das Geschehen entlang der Laufstrecke verfolgten, fasste er sich in seiner Begrüßung kurz.

Rauschende Festivalnacht im Zelt und vor der Feuerwache

Bevor er die weitere Regie des Abends an den bekannten DJ Aser übergab, dankte Elixmann Mareike Mons und Petra Kastilan für deren langjährigen Einsatz vor und hinter den Kulissen des Weinfestes. Daneben freute sich der Bürgermeister, dass es sich eine Delegation aus der Partnergemeinde Gelenau nicht hat nehmen lassen die Jubiläumsausgabe des Festes zu besuchen.

In der Folge sorgte Dj Aser mit zahlreichen Hits vom Plattenteller rasch für eine heitere Stimmung unter den Gästen. Nachdem sämtliche Läufe absolviert waren, füllte sich das Festzelt zusehendes. Wie in den Vorjahren fing der erfahrene DJ sein Publikum mühelos ein.





Auf dem Vorplatz des Feuerwehrhauses waren ebenfalls zahlreiche Buden aufgebaut. Auch hier tummelten sich zahlreiche Festgäste. Im Zusammenspiel mit der Darbietung von Aser und Musik aus der Soundanlage an der Feuerwache entstand so echte Festivalstimmung, die für eine rauschende erste Nacht des Festwochenendes sorgte.

Seine Fortsetzung fand das Fest am Samstag mit dem traditionellen Seniorennachmittag. Wie in den Vorjahren zog Elixmann dabei ein Resumeé zur Lage der Gemeinde. Wann die Großprojekte „Neue Mitte“ und „Feuerwehrhaus“ fertig sein werden, sagte er allerdings nicht.









Musikalisch setzte am Abend die Coverband „Back to the Roots“ das Programm fort. Mit Anleihen von Songs bekannter Künstler wie Andrea Berg, Helene Fischer oder Roland Kaiser ging es „Atemlos“ in die zweite Festnacht.

Gratulation zur Wiederwahl

Zuvor stimmte Elixmann das Publikum wiederum mit einer kurzen Rede auf den Abend ein. Dabei nutze er die Gelegenheit, seinem Amtskollegen aus dem benachbarten Hagen, Peter Gausmann, zur gelungenen Wiederwahl zu gratulieren. Am Rande der Veranstaltung äußerten auf Nachfrage beide Politiker die Vermutung, dass die kommende Landratswahl ebenfalls positiv für den aktuellen Amtsinhaber, Michael Lübbersmann, ausgehe.

Auch die Winzer waren in diesem Jahr mit dem Verlauf des Festes zufrieden. Allerdings bereitete die anstehende Sommersaison den Inhabern der Weingüter von Rhein, Saar und Mosel Sorgen. „Letztes Jahr konnten die Rebstöcke die Hitze noch verkraften. Aber auf Dauer wird das schwierig.“ Trotz der Hitze sei es gelungen, 2018 einen hervorragenden Wein zu keltern.

Bevor am Sonntagnachmittag die mit Spannung erwartete Tombola den traditionellen Schlusspunkt setzte, genossen die Gäste einen zünftigen Frühschoppen mit „Cronemeyers Jazzkränzchen“. Im Anschluss gehörte der Schlussakkord Bernd Niehenke bei seinem Auftritt mit der Band „Kaminmusik“.