Nur noch die leeren Halterungen der Photovoltaikanlage zeugen vom am Morgen nach der Tat vom nächtlichen Diebstahl. Foto: Monika Pott

Hasbergen. In der Nacht zu Freitag ereignete sich auf einem Feld an der Osnabrücker Straße ein schwerer Diebstahl. Auf ihrer Flucht nahmen die Diebe auch mögliche Verletzte in Kauf.