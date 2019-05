Hasbergen. Für viele Pendler ist der Bahnhof der tägliche Dreh- und Angelpunkt. Doch freie Parkplätze am Bahnhof sind oft rar gesät - vor allem in Hasbergen. Denn nicht nur die Pendler nutzen die Parkplätze, sondern auch die Mitarbeiter des Altenheims gegenüber.

Ein Pendler aus Hasbergen rief verwundert in der Redaktion an. Er habe Probleme sein Auto am Bahnhof zu parken und bemerkt, dass an diesem Tag zwölf Parkplätze von Mitarbeitern des Altenheims "Haus am Berg" genutzt wurden, was die Parkmöglichkeiten für Pendler einschränke. Das haben wir uns genauer angeschaut und zählten vergangenen Dienstag gegen Mittag auf dem nahezu vollen Parkplatz sechs Fahrzeuge des Altenheims. Doch ist das erlaubt?

Martin Tillner, Mitarbeiter im Ordnungsamt der Hüggelgemeinde, stellt klar: "Untersagt ist es nicht." Solange innerhalb der gekennzeichneten Parkflächen geparkt werde, gebe es keinen Grund für ein Eingreifen. Die Mitarbeiter dürfen dort Parken und Tillner erläutert: "Unsere Mitarbeiter dürfen da auch parken". Jedoch bietet die Gemeinde eigene Parkplätze für ihre Mitarbeiter an und das Altenheim "müsste eigentlich auch dafür sorgen, dass genug Parkplätze zur Verfügung stehen". Doch dies tut das "Haus am Berg" nicht.

Der Einrichtungsleiter des Altenheims, Andreas Pinke, erklärt dazu: "Wir haben Vorgaben zu Parkplätzen für Bewohner, Besucher und Angehörige. Eine bestimmte Anzahl an Parkplätzen ist dafür in den Bauvorgaben festgelegt". Parkplätze für Mitarbeiter hingegen müsse er nicht anbieten. Und wenn Mitarbeiter die Parkplätze des Altenheims nutzen würden, könnten dort keine Angehörigen mehr parken. Für Pinke haben die Pendler und seine Mitarbeiter dieselbe Situation: "Alle, die am Bahnhof parken, haben einen Job. Und da sie dorthin müssen, müssen sie da parken."