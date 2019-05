HAsbergen. Am Samstag verwandelte sich zum 17. Mal die Freizeitlandhalle zum Kongresszentrum. Rund 140 Hausärzte informierten sich über Neuerungen in der Medizin.

„Wir wollen die Zeit nutzen, um unserem hippokratische Eid nachzukommen“, erinnerte der medizinische Leiter des Hausärztetages Christian Albrecht in seiner Begrüßung seine Kollegen an den Sinn der Veranstaltung. Der neue Eid besage, dass die Mediziner ihr Wissen zum Wohle der Patienten teilen wollten.

Damit die versammelten Hausärzte möglichst viel Wissen mitnehmen konnten, boten die Organisatoren wieder zahlreiche führende Referenten aus dem gesamten Bundesgebiet auf. Die weiteste Anreise unter ihnen hatte der Oberarzt für Pneumologie der Universität Professor Marek Lommatzsch.

Neue Medikamente fast ohne Nebenwirkungen

Gleich zu Beginn seines Vortrags eröffnete der Fachmann den Hausärzten eine wesentliche Neuerung. So seien mittlerweile Medikamente auf dem Markt erschienen, die Patienten, welche an Asthma oder COPD litten wesentliche Erleichterungen brächten. Die bessere Lebensqualität würde daraus resultieren, das die neuen Medikamente nahezu ohne Nebenwirkungen einhergingen.

Mit den Worten: Es macht keinen das Asthma zu kontrollieren und den Menschen zu zerstören“, unterstrich die Bedeutung dieses Fortschritts. Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen legte Lommatzsch seine n Zuhörern die Webseite der Deutschen Atemwegsliga für weitere Informationen ans Herz.

Das militärische Forschung nicht nur für verletzte Soldaten im Einsatz, sondern auch für Zivilisten hilfreich sein kann, stellte der Chefarzt für Innere Medizin des Klinikums Osnabrück, Professor Johannes Rey, heraus.

Pulver aus dem Krieg hilft im Notfall Zeit zu gewinnen

Auf seiner fachlichen „Reise durch den Bauch“ erläuterte er anhand zahlreicher Videoaufnahmen die Risiken innerer Blutungen. Die zugehörigen Wunden, etwa im Darm, seien nun mittels eines Pulvers rasch zu verschließen. Entdeckt wurde diese Methode nach Darstellung von Rey durch amerikanische Ärzte während des Irakkrieges.

Dadurch würden die Mediziner Zeit gewinnen um sich ein genaueres Bild von der Lage des Patienten zu verschaffen. Allerdings ist das Zeitfenster laut Rey auf maximal 24 Stunden begrenzt. Dennoch könne ein notwendiger zweiter Eingriff so besser geplant und damit schonender erfolgen.

Wie in den Vorjahren hatten über zwei Dutzend Aussteller in der zur Messehalle umfunktionierten Tennishalle ihre Stände aufgebaut. Dort bot sich den Hausärzten die Möglichkeit die neuesten technischen Entwicklungen in Augenschein zu nehmen.

Am Rande der Veranstaltung erläuterte Bürgermeister Holger Elixmann die Bedeutung des Hausärztetages für den Ort. „Die Hausärzte sind Multiplikatoren zu den Patienten.“ Er freue sich daher das die Veranstaltung in jedem Jahr in Hasbergen statt finde.