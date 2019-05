Hasbergen. Seit Samstag regieren im Hasberger Ortsteil Gaste die Frauen das Schützenvolk. Zum vierten Mal in Folge proklamierte Präsident Fred-Günther Müller mit Edit Liers eine Frau zur Regentin.

„Es ist bei uns gute Tradition, dass die Frauen das Schützenwesen mit ihrer Tatkraft unterstützen“, kommentierte Müller die weibliche Dominanz in der Thronfolge der vergangenen vier Regentschaften.

Bereits in der Mitte der 70er Jahre habe sich, laut Auskunft des Präsidenten in Gaste eine eigene Frauenabteilung gegründet. Diese kann heute auf eine lange Reihe erfolgreicher Schützinnen zurück blicken. Auch die amtierende Königin stammt aus dieser Abteilung.

Erfolgreiche Sportschützin

Als Sportschützin war Liers bereits mehrere Male erfolgreich. So repräsentierte sie die Gasteraner Schützen auf vielen überregionalen Wettkämpfen. Darunter zählten nach ihren Angaben die Teilnahme an den Meisterschaften des Schützenkreises zu den Höhepunkten ihrer sportlichen Karriere.

Erfahrene Regentin

Mit Liers führt nun eine erfahrene Königin das Schützenvolk in Gaste durch das kommende Jahr. Bereits 1996 fungierte die heutige Regentin schon einmal als Königin. „Zu meinem siebzigsten Geburtstag habe ich mir gewünscht, noch einmal Königin zu sein“, verriet die langjährige Schützin auf Nachfrage. Mit der Übernahme dieses Amtes wolle sie dem Verein etwas zurück geben, da sie sich in der Gemeinschaft der Schützen sehr wohl fühle, so Liers weiter.

Zahlreiche Bewerber

Jedoch musste sich Liers ihr Geburtstagsgeschenk hart erkämpfen. Wie Müller am Samstag in seiner Ansprache feststellte lieferten sich nur wenige Tage nach dem runden Geburtstag ihrer Majestät zahlreiche Bewerber einen engen Kampf um die Königskrone.

Diesen konnte Liers erst im dritten Durchgang für sich entscheiden. Unterstützung bei ihrer Regentschaft erhält Liers von ihrer Enkelin Lucy Heuer. Ebenfalls zum Hofstaat gehören die Ehrendamen Britta Heeney und Ina Duram.

Anzeige Anzeige

Königin auch bei den Kindern

Wie in den Vorjahren ermittelten die Kinder am Samstagnachmittag beim Kinderschützenfest ihre neuen Könige. Wie bei den Erwachsenen lieferte sich auch der Nachwuchs in mehreren Durchgängen ein hartes Ringen um die Entscheidung. Mit ihrem jeweils letzten Schuss verwiesen Annalena Steinbuß und Soraya Del Fiol die Konkurrenz auf die Plätze. Den zweiten Platz teilten sich Martin Gattermeyer und Bastian Willmann.

Pläne für alternativen Festplatz

„Die Männer werden sich anstrengen, im kommenden Jahr wieder den Thron zu besetzen“, kommentierte Müller die Tatsache, dass in diesem Jahr zum ersten Mal nur weibliche Regenten den Königsthron bestiegen. Im weiteren Verlauf seiner Ansprache trat Müller Gerüchten entgegen, die ein Ende des Schützenfestes in Gaste ankündigten. „Wir machen weiter – nur an anderer Stelle.“ Tatsächlich werde das Schützenfest im kommenden Jahr wie gewohnt auf dem Schützenplatz neben dem Sportplatz stattfinden. Die Planungen für einen alternativen Festplatz liefen bereits auf Hochtouren.

Nach dem Fest zur Europawahl

In seinem Grußwort stellte Bürgermeister Holger Elixmann eine weitere Besonderheit der Festtage heraus. Zum dritten Mal fielen die Gaster Festtage auf ein Wahlwochenende. In diesem Zusammenhang schilderte er die Gründung eines Schützenvereins in der Partnergemeinde Gelenau.

Dort sei nach dem Mauerfall ein Verein zum Zeichen für Freiheit und Demokratie gegründet worden. Diese Werte gelte es laut Elixmann gegen kritische Kräfte in Europa zu verteidigen. Deshalb rief der Verwaltungschef die Zuhörer auf zur Wahl zu gehen.





Nach den Ehrungen verdienter Mitglieder durch den Kreispräsidenten Karsten Raffelt eröffnete Liers zu den Klängen der Partyband „Start Up“ mit einem Ehrentanz den Königsball. In der Folge feierten die Schützen mit zahlreichen Gästen befreundeter Vereine eine gelungene Ballnacht.





Stand der Beginn der Gaster Festtage mit der Schwarz-weißen Nacht noch ganz im Zeichen des Sports, so begann der Festsonntag mit einem besinnlichen Zeltgottesdienst. Dieser stand unter dem Motto "nah und frisch". Daran angelehnt erinnerten die Geistlichen daran, dass es auch in der europäischen Nachbarschaft der Nähe bedürfe, damit sich die menschen wohlfühlten.





Am Nachmittag fand das Schützenfest einem großen Platzkonzert der angetretenen Spielleute einen klangvollen Abschluss.