Hasbergen. Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ findet an diesem Wochenende die 72 Stunden Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) statt. In der Hüggelgemeinde begaben sich die Jugendlichen auf die Spuren von 25 Nachkriegsopfern.

Am Donnerstagabend übergab Bürgermeister Holger Elixmann, den etwa 20 Gruppenleitern der katholischen Gemeinde St. Josef, die mit Spannung erwartete Aufgabe. Ziel der Aktion sollte es sein, möglichst viel über 25 Flüchtlingsgräber in Erfahrung zu bringen.

Diese Ruhestätten wurden nach Kriegsende auf dem Friedhof am Steinbrink, im Ortsteil Ohrbeck angelegt. „Auf den ersten Blick konnten wir nur sehen, dass die Menschen zwischen 1945 und 1947 verstorben sind“, beschrieb am Freitagnachmittag Jonas Küssner stellvertretend für die Gruppe, den Anfang der Aktion.

Alte Schrift stellt Jugendliche vor Herausforderungen

Zunächst habe sich am Freitagmorgen eine Abordnung zum Staatsarchiv ins benachbarte Osnabrück begeben. Dort durften die Jugendlichen die historischen Sterbeurkunden einsehen. Jedoch standen die jungen Menschen im Staatsarchiv vor einer ungewöhnlichen Herausforderung. Die vor ihnen liegenden Dokumente waren ausnahmslos in der altdeutschen Handschrift „Sütterlin“ verfasst. Mit viel Geduld und Konzentration gelang es aber, die Schicksale der in Gräbern ruhenden Verstorbenen zum Teil zu ergründen.

„Viele stammten aus den deutschen Ostgebieten, etwa Breslau in Schlesien“, verriet mit Amelie Haupt ein weiteres Mitglied der katholischen Jugend erste Ergebnisse der Recherche. Überrascht waren die Jugendlichen nach eigenen Angaben von der Tatsache, dass auch Kriegsflüchtlinge aus Nordrhein-Westfalen am Hüggel ihre letzte Ruhe gefunden haben. „Diese Menschen flohen vor der immensen Zerstörung ihrer Heimatorte“, erläuterte die Referentin Jutta von Heine den historischen Hintergrund dieser Tatsache.

Einladung zur Lichtfeier auf dem Friedhof

Parallel zu den „Geschichtsforschern“ machte sich eine weitere Gruppe daran, die Gräber wieder herzurichten. Dazu musste zunächst die wuchernde Vegetation mit Schaufel und Spitzhacke entfernt werden. Gleichzeitig machten sich weitere junge Menschen daran, eine Tafel vorzubereiten, auf der die Ergebnisse der Recherche im Stadtarchiv präsentiert werden sollen.

Als besonderen Höhepunkt haben sich die Gruppenleiter der katholischen Jugend überlegt, die Hasberger Bevölkerung zu einer Lichtfeier auf den Friedhof am Steinbrink einzuladen. Wer möchte kann am heutigen Samstag, 25. Mai, um 22 Uhr gemeinsam mit den Jugendlichen im Rahmen einer kurzen Andacht der Verstorbenen gedenken.

Ihren Abschluss findet die Aktion am Sonntag, 26. Mai mit dem gemeinsamen Gottesdienst der Pfarreien St. Wiho, St. Elisabeth und St. Josef in der katholischen Kirche in Ohrbeck. Anschließend werden die Gruppenleiter gemeinsam mit Holger Elixmann auf dem Friedhof die anderthalb mal einen Meter große Tafel der Öffentlichkeit präsentieren.