Hasbergen. Der Schützenverein Gaste lädt alle Freunde des Sports und der Musik von Freitag, 24. Mai, bis zum Sonntag, 26. Mai, zu den Gaster Festtagen ein.

Schon ab 14.30 Uhr locken die Cafeteria, eine Tombola und ein Luftballon-Wettbewerb die Besucher in das Festzelt, das sich am Gaster Sportplatz befindet. Eine dreiviertel Stunde später haben die Kinder der Kindertagesstätte "Gaster Zauberhaus" ihren Auftritt, ehe um 17 Uhr mit einem Elterntunier der sportliche Teil der Gaster Festage, die "Schwarzweiße Nacht", beginnt.



Im Rahmen der "Schwarzweißen Nacht" startet um 19 Uhr das Punktspiel zwischen der Sportvereinigung Gaste-Hasbergen II und dem VfL Kloster Oesede II. Zur gleichen Zeit wird im Festzelt die "Schwarzweiße Nacht" mit einer Videopräsentation der Abteilungen der Spielvereinigung offiziell eröffnet. Ab 20 Uhr wird das Tanzbein geschwungen: Bei der "Dance School for Kids" zeigen fünf- bis achtjährige, was sie können, danach zeigt "Dancesensation" ein energiegeladenes Ganzkörpertraining. Im Anschluss daran haben die Gäste bei der Party, die von "DJ Aser" begleitet wird, die Möglichkeit bis in die Nacht ihre eigenen Tanzkünste unter Beweis zu stellen.

Königsschießen am Samstag

Der nächste Tag beginnt zur selben Zeit wie der Vortag, bietet aber ab 14.30 Uhr eine aufgebaute Spielstraße der Jugendfeuerwehr. Ab 16 Uhr demonstrieren die jüngsten Mitglieder des Radsportvereins Bergeslust Leeden ihre Sportart "Radball", zeitgleich bieten Hüpfburg und Kinderschminken Unterhaltung für die Kleinen. Ab 16.30 Uhr müssen dann die Schützen ran: der Kinderkönig wird ausgeschossen, ehe er um 18 Uhr verkündet wird, und das Laserschießen an der Lichtpunktanlage wird für Kinder und Erwachsene angeboten. Die Zeltparty beginnt ab 19.30 Uhr, in dessen Verlauf der Schützenkönig proklamiert wird. Für die Stimmung sorgt am Samstag die Partyband "Start Up".

Sonntagsmesse mit musikalischer Untermalung

Der letzte Tag beginnt mit einem besinnlichen ökumenischen Zeltgottesdienst unter der Leitung von Renate Rickelmann-Osterfeld, Gemeindereferentin der katholischen Pfarrei St. Elisabeth, und Guido Schwegmann-Beisel, Pastor der evangelisch-lutherischen Christuskirche Hasbergen. Für die Musik in der Messe sorgt in diesem Jahr der Posaunenchor der evangelisch-lutherischen Christuskirche und der evangelisch-reformierten Gemeinde Osnabrück. Zudem singt der gemischter Chor der Chorgemeinschaft Gaste-Hasbergen und Jens Niemann mit seinem Keyboard.





Und mit Musik geht es auch weiter. Das Frühshoppen um 11 Uhr wird begleitet von der Schülerkapelle des Ratsgymnasiums. Am Nachmittag baut die Jugendfeuerwehr wieder ihre Spielstraße vom Vortag auf. Durch das Eintreffen der Schützen im Festzelt unter der musikalischen Begleitung der Schützenkapellen finden die Gaster Festtage ihren traditionellen Abschluss.

