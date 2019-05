Hasbergen. Hüpfburg, Torwand und Clown standen schon bereit: Eine heitere und fröhliche Stimmung herrschte am 19. Mai beim Jugend- und Sportfeiertag des Atatürk Kultur und Bildungsvereins in Osnabrück- Hasbergen. Das Fest geht zurück auf den Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk der im Jahre 1919 den 19. Mai der Jugend widmete. Der Verein feierte das 100-jährige Jubiläum.

„Wir feiern heute den 19. Mai, da es der Beginn des Befreiungskriegs der heutigen Türkei ist, die damals noch das Osmanische Reich war“, sagte Hüseyin Anat, Pressesprecher des Atatürk Kultur und Bildungsvereins – ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği). „Der 19. Mai ist wegen dem türkischen Befreiungskrieges der Jugend gewidmet worden und wird als Tag der Jugend und des Sports in der Türkei gefeiert. Seit Anbeginn der Republik wird das immer sehr euphorisch und sehr begeistert gefeiert.“ Laut Anat wurde in den letzten 17 Jahren jedoch vielfach versucht, den Feierlichkeiten in der Türkei zu schaden. „Einige politische Islamisten sehen die Ideen Atatürks als eine Gefahr für ihr Fortbestehen“, erklärte Anat. Der Staatsgründer gilt als Vater der modernen Türkei. „Atatürk hatte sich klar für eine sekulare Republik ausgesprochen, in der Religion und Politik überhaupt nichts miteinander zu tun haben sollten.“





Der Bildungsverein hat das Fest organisiert. Neben geselligem Zusammensein gab es auch Livemusik. Daneben gehörte auch eine Hip-Hop-Tanzgruppe und das Damenchor des ADD zum Bühnenprogramm. Für die kleinen Besucher war Clown Hasso zuständig, der mit bunten Späßen für Unterhaltung sorgte. In Kombination mit der Hüpfburg war die Kinderbelustigung dann perfekt. Dabei durfte das leibliche Wohl auch nicht zu kurz kommen. „Es soll auf jeden Fall gegessen und getrunken werden, das steht bei uns immer sehr sehr hoch“, freute sich Anat. Dazu warteten allerlei türkische Köstlichkeiten auf die Gäste. „Dadurch das der Fastenmonat Ramadan nach vorne rutscht, haben wir dieses Jahr unser Fest genau im Fastenmonat und für die Leute die nicht fasten gibt es eben was zu essen und zu trinken“, erklärte Anat. Zu den Highlights gehörte auch das Torwandschießen. „Weil wir begeisterte Fußballer bei uns haben“, freute sich Anat.





Der Verein hat selbst eine Bibliothek aufgebaut. „Wir wollen sehr viel Bildungsarbeit machen. Etwa Deutsch-Nachhilfe für unsere Mitglieder, damit sie hier im Arbeits- und Sozialleben besser klar kommen und generell Nachhilfe für Kinder“, erklärte Anat. Türkische Sprachangebote sind auch geplant. Integration gehört zu den obersten Prinzipien des ADD. Für den Herbst möchte der ADD ein Nachbarschaftsfest anbieten, bei dem alle gemeinsam feiern und sich noch besser kennenlernen können. „Das müssen wir aber erst mit Herrn Elixmann abklären“, sage Anat. Hasbergens Bürgermeister Holger Elixmann hat den Bildungsverein unterstützt. „Das finden wir toll!“ Der ADD veranstaltet mehrere Events über das Jahr. Eines davon war ein Tanzkurs bei dem sogenannte Standardtänze vermittelt wurde. „Wir hatten 25 begeisterte Pärchen und wollen das wiederholen“, freute sich Anat.