Hasbergen. Florian Tappe und Henning Heiken aus Hasbergen nehmen an der Rallye "20Nations" teil und fahren mit ihrem Auto in 16 Tagen durch 20 europäische Nationen. Während der Reise müssen sie verschiedene Aufgaben erfüllen.

7500 Kilometer soll der über 20 Jahre alte Mercedes Henning Heiken und Florian Tappe aus Hasbergen durch halb Europa fahren. Das Auto steht in einer großen Garage neben einem alten Bus und einem silbernen Sportwagen. Doch als die zwei den Wagen für das Foto vorfahren wollen, springt er nicht an. Schnell sorgt Florian Tappe mit einer zweiten Batterie für Starthilfe und bringt den Motor des Kombis zum laufen. "Wir haben es Theo genannt", sagt der 26-Jährige. "Wir haben den Namen gewählt, weil das Auto ein altes T-Modell ist". 270.000 Kilometer hat Theo schon auf dem Buckel.

Heiken und Tappe nehmen unter dem Namen "Hüggelzwerge" an der Rallye "20 Nations" teil, die am 6. Juli in Bremen startet. Sie sind eines von 60 Teams. Insgesamt soll die Rallye 16 Tage dauern. "Es soll ein Abenteuerurlaub werden. Das ist der Reiz für uns", sagt Henning Heiken. Für die Fahrt wollen sie ein Zelt, Klapptische und-stühle, einen Grill und Verpflegung für drei bis vier Tage einpacken. Während der Fahrt dürfen die Teilnehmer kein Navigationsgerät nutzen. "Wir navigieren mit Landkarte und Kompass", sagt Heiken. Eine weitere "Spielregel" ist, dass Autobahnen nicht befahren werden dürfen.



"Der Treibstoff ist der dickste Sack"

Groß umgebaut haben die beiden Hasberger ihr Auto für die Rallye nicht. "Wir haben nur die Aufkleber von 20 Nations auf das Auto geklebt, einen Dachkorb auf das Dach und vorne zwei weitere Scheinwerfer angebaut", sagen sie. Zudem haben sie noch das Öl und die Zündkerzen gewechselt. Das Auto haben sie privat über das Internet gekauft. Den Wagen und die gesamte Reise müssen Henning Heiken und Florian Tappe aus eigener Tasche bezahlen. Allein die Anmeldegebühr kostet 750 Euro. "Der Treibstoff ist der dickste Sack", sagt Florian Tappe. 10 Liter verbraucht der 136 PS starke Mercedes auf 100 Kilometer. Nur die Aufkleber ihrer Startnummer und dem Logo der Rallye haben die zwei vom Veranstalter geschenkt bekommen.

Vor dem Start bekommen die Teams ein Roadbook. Dort finden sie Aufgaben, die sie in den jeweiligen Ländern erfüllen müssen. "Das Ganze ist eine Art Schnitzeljagd", sagt Henning Heiken. "Im letzten Jahr mussten die Teams zum Beispiel ein Foto mit einem Brautpaar machen". Das Roadbook gibt außerdem eine grobe Route vor, an die sich die Gruppen halten müssen.



Suche nach Sponsoren

Eine weitere Startbedingung bei "20 Nations" ist, dass die Teilnehmer für eine selbst gewählte Charity Aktion Geld spenden müssen. Mindestens 555 Euro müssen dabei zusammenkommen. Die Hüggelzwerge haben sich dafür entschieden, das gesammelte Geld an das Osnabrücker Hospiz zu spenden. "Ein paar Sponsoren haben wir schon gefunden", sagen sie. Trotzdem sind sie weiter auf der Suche. "Wer ein bisschen Geld spendet, darf seinen Aufkleber auf unser Auto kleben", sagt Henning Heiken. Sponsoren können sich unter der E-Mail-Adresse "hueggelzwerge.20nations@gmail.com" melden.