Aus Hasbergen in die „Höhle der Löwen“: (von links) Chris Vinkmann, Jill Vinkmann und Alex Bocks präsentieren in der Vox-Sendung mit Lazy Camping ein leichtes Aluminium-Dachzelt. Foto: RTL / Frank W. Hempel up-down up-down Hasberger in der „Höhle der Löwen“ Gründer von Layzee hoffen auf Deal bei Vox-Sendung Von Johannes Kleigrewe | 17.10.2022, 06:05 Uhr

Manch einer nutzte die Coronazeit, um mehr zu lesen oder neue Serien zu gucken. Chris Vinkmann, Jill Vinkmann und Alex Bocks, die Köpfe hinter der Hasberger Firma Layzee, entwickelten in dieser Zeit ein neuartiges Dachzelt. Mit diesem treten sie am Montag, 17. Oktober, in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ an – und hoffen auf 200.000 Euro.