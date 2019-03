Hasbergen. Der Bauausschuss der Gemeinde Hasbergen stimmte am Donnerstagabend über einer Reihe von Plänen ab. Die neue Kita wird wohl westlich des Hellerner Weges gebaut. Sie soll 2021 fertig sein. Auf dem Gelände des ehemaligen Jibi-Marktes könnte bald einer neuer Markt mit einer Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern gebaut werden.

Nun ist klar, wo die neue Kindertagesstätte im Ortsteil Ohrbeck gebaut werden soll. Der Bauausschuss stimmte am Donnerstagabend einstimmig für den Plan, den Kindergarten auf einem freien Grundstück westlich des Hellerner Weges und östlich des Gräfin-von-Marzahn-Weges zu bauen. Das Grundstück umfasst eine Fläche von circa 1,4 Hektar. Neben dem Bau der Kita würden auf der Fläche auch zehn Wohngrundstücke mit einer Fläche zwischen 550 und 700 Quadratmeter entstehen. Der Bauauschuss bevorzugte die Variante, bei der die Kita am nördlichen Rand des Grundstücks gebaut würde. Aufgrund der Randlage kämen für die Wohngrundstücke ausschließlich Ein- und Zweifamilienhäuser in Betracht, wie Bürgermeister Holger Elixmann auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.

Der Bau der neuen Kita wird die Gemeinde nach bisherigen Schätzungen drei Millionen Euro kosten. Die Landesschulbehörde in Hannover könnte den Neubau mit bis zu 540.000 Euro fördern. In der neuen Kita könnten zukünftig drei Krippengruppen mit 36 bis 45 Plätzen und zwei Kitagruppen mit 43 bis 50 Plätzen betreut werden. Wie bereits im Familienauschuss am 7. März bekannt wurde und Bürgermeister Holger Elixmann auf unsere Nachfrage bestätigte, soll die Kindertagesstätte im Sommer 2021 stehen.

Der Verwaltungsauschuss wird am kommenden Donnerstag über den Neubau der Kita auf der oben genannten Fläche entscheiden. Sollte er zustimmen, ist der Bau beschlossene Sache.



Bewegung beim ehemaligen Jibi-Markt

Der Bauauschuss stimmte am Donnerstagabend zudem für den Plan, das Gebäude des ehemaligen Jibi-Marktes abzureißen. Auf der Fläche soll ein neuer Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von circa 1000 Quadratmetern entstehen. Auch ein Backshop kann dort integriert werden. Matthias Desmarowitz, von der Ingenieursplanung Wallenhorst, stellte den Plan vor. Er sagte, dass der Netto-Markt möglicherweise in das neue Gebäude umziehen könnte.

Aus dem Plan ging hervor, dass die beiden Grundstückseigentümer (des westlichen Grundstückes, auf dem der Netto-Markt steht und des östlichen Grundstückes, auf dem der ehemalige Jibi-Markt ansässig war) sich nicht einigen konnten. Der ursprüngliche Plan war, diese beiden Flächen zusammenzulegen und einen neuen Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von 1600 Quadratmetern anzusiedeln. Der Eigentümer des westlichen Grundstücks bestand darauf, dass sein Grundstück weiterhin als Mischgebiet ausgewiesen werden soll. Dort könnten zukünftig also auch Wohnungen entstehen. Die maximale Verkaufsfläche von Nahversorgern in einem solchen Mischgebiet beträgt 500 Quadratmeter. Spielhallen oder Tankstellen dürfen dort nicht gebaut werden.



Auch ein Imbiss ist auf dem östlichen Gelände laut Bebauungsplan zulässig. Der Imbiss "Heidi's Bude" darf also weiter am bekannten Ort stehen bleiben. Wann die Abriss- und Bauarbeiten am ehemaligen Jibi-Markt beginnen, ist noch nicht klar. Ob der vorgestellte Plan tatsächlich umgesetzt wird, entscheidet der Verwaltungsausschuss am kommenden Donnerstag.

Anzeige Anzeige

Zweite Spielhalle an der Rheiner Landstraße?

Außerdem wurde im Bauausschuss bekannt, dass an der Rheiner Landstraße wohl eine zweite Spielhalle gebaut wird. Der Ausschuss stimmte für den Plan, die circa 1,5 Hektar große Fläche westlich der bestehenden Spielhalle zukünftig als Gewerbegebiet zu nutzen. Der Betreiber der jetzigen "Merkur" Spielhalle darf also eine zweite Halle direkt neben der schon bestehenden bauen.

Klaus Eckert (Grüne) und Winfried Busmann (Linke) stimmten gegen diesen Plan. Klaus Eckert argumentierte, dass auf der sowieso schon knappen Gewerbefläche in der Gemeinde nun eine überflüssige Spielhalle direkt neben einer schon bestehenden gebaut werde. "Das ist schade!", sagte er.

Nachtragshaushalt in siebenstelliger Höhe



Der Bauausschuss diskutierte zusätzlich darüber, dass die EU eine Förderung für die Gemeinbedarfsfläche des Deutschen Roten Kreuzes Hasbergen e.V. (DRK) als Bestandteil des neuen Feuerwehrgerätehauses am Hüggelzwergenkreisel nicht bewilligt hat. Die Kosten für den Bau des von Feuerwehr und DRK gemeinsam genutzten Hauses werden auf 3 Millionen Euro geschätzt. Der Gebäudeteil der DRK soll 500.000 Euro kosten. Die EU sollte diesen Teil eigentlich mit insgesamt 265.000 Euro fördern.

Der Wegfall dieser Förderung und der Neubau der Kita in Ohrbeck haben einen Nachtragshaushalt zur Folge. Dieser werde im siebenstelligen Bereich liegen, sagte Bürgermeister Holger Elixmann auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Planung sowie der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses mit DRK-Gebäudeteil wird auf Basis des neuen Nachtragshaushalts 2019 fortgeführt. "Der Spatenstich erfolgt zwischen dem zweiten und dritten Quartel dieses Jahres", sagt Bürgermeister Holger Elixmann. Die Gemeinde weist in der Beschlussvorlage darauf hin, "dass die Investition vorrangig über Kredite zu finanzieren sein wird". Gleichzeitig stellt die Verwaltung aber auch einen neuen Förderantrag für das Jahr 2020. Der Ausschuss stimmte einstimmig für die Beschlussvorlage. Der Rat der Gemeinde entscheidet am 4.4. über die Vorlage.