Hasbergen/Osnabrück. Hat ein afghanischer Flüchtlinge ein Mädchen seiner Gastfamilie aus Hasbergen sexuell genötigt? Am dritten Verhandlungstag des Berufungsprozesses am Landgericht hat das Schöffengericht einen Chatverlauf zwischen dem Angeklagten und der jungen Frau verlesen. Der Inhalt war nicht sonderlich pikant. Die Umstände schon.

Zur Erinnerung: Im Sommer 2016 hatte die Familie aus Hasbergen den damals minderjährigen unbegleiteten Flüchtling bei sich zuhause in Hasbergen aufgenommen. Am 29. Juni 2018 soll er die damals 17-jährige Tochter des Hauses sexuell genötigt, verletzt und ihr mit dem Tode gedroht haben. Das Amtsgericht verurteilte den heute 19-jährigen Afghanen am 23. November zu drei Jahren Jugendstrafe. Er ging in Berufung.

Annäherungsversuche über den Facebook-Messenger

Am Mittwoch verlasen die Vorsitzende Richterin und der beisitzende Richter ein Gesprächsprotokoll aus dem Facebook-Messenger zwischen dem Afghanen und der jungen Hasbergerin. Der Chat, gefunden auf dem Handy des 19-Jährigen, begann am 11. August 2018 und verlief über mehrere Tage. Darin wurde deutlich: Der Angeklagte versuchte, mit der jungen Frau anzubandeln. Er gestand ihr seine Liebe, er wolle sie küssen und beharrte auf ein Treffen.

Angeklagter verpasst Treffen

Letztlich stimmte die junge Frau einem Treffen am Freitag, 17. August, zu. Die beiden verabredeten sich um 19 Uhr in einem Osnabrücker Bekleidungsgeschäft. Doch dem Chat zufolge kam er zu spät und verpasste das Treffen. Und dennoch: Damit wäre bestätigt gewesen, was der Angeklagte ausgesagt hatte: Zwischen dem Mädchen und ihm habe es regen Kontakt gegeben, und sie habe Treffen zugestimmt. Der Angeklagte hatte zuvor beteuert, die Liebe sei gegenseitig gewesen, er streitet alle Vorwürfe ab.

Ein wichtiges Detail hatte der Angeklagte aber unterschlagen: Die junge Frau hatte keine Ahnung, dass sie dem Angeklagten geschrieben hatte. Der junge Mann hatte sich ein Profil mit einem falschen Namen und einem Model als Profilfoto angelegt. Erneut zur Erinnerung: Zum Zeitpunkt des Chats kannten sich die beiden schon lange. Sie schrieb mit ihrem vollständigen Namen und ihrem Foto.

Wie war der Plan?

Immer und immer wieder fragte der Angeklagte, warum sie nicht antworte, ständig bat er sie, zu antworten, ungezählte Male teilte er ihr mit, dass er Angst habe und ihretwegen traurig sei. Wie er es sich vorgestellt hatte, wenn es tatsächlich zu einem Treffen gekommen wäre, blieb unklar. Die Frage stellte am Mittwoch niemand. Doch offenbar ahnte der Angeklagte, dass die junge Frau ihm die Scharade übel nehmen könnte: Zweimal schrieb er, sie solle bitte nicht sauer sein, wenn sie sich träfen.

Das Amtsgericht als erste Instanz hatte keinen Zugriff auf den Chat. Monatelang will der Angeklagte die PIN seines Handy nicht mehr gewusst haben – bis zum zweiten Prozesstag am 13. März. An dem Tag wusste er sie plötzlich wieder, die Polizei wertete das Handy nun aus. Und bis auf diesen Chat „hat die Polizei nichts gefunden“, resümierte die Richterin.

Bis auf zwei Fotos von der jungen Frau: Die, so der Angeklagte, habe die junge Frau ihm geschickt. Die Auswertung der Polizei ergab jedoch: Die Fotos wurden mit dem Handy des Afghanen gemacht. Er hatte sie also nicht geschickt bekommen.



Richter weist Angeklagten zurecht

Nach der Verlesung des Chats erzürnte der Angeklagte ein weiteres Mal die Vorsitzende. Er beharrte darauf, sein Handy auf weitere Chats zwischen der jungen Frau und ihm untersuchen zu wollen. Die soll es etwa bei Whatsapp und Instagram geben. Bei der Auswertung wurden jedoch keine gefunden, daher wies die Richterin den Angeklagten zurecht.

Zwei Freunde bringen kaum Licht ins Dunkel

Ebenfalls am Mittwoch sagten zwei heute 19- und 20-jährige Freunde des Angeklagten aus, die mit ihm 2016 nach Deutschland gekommen waren. Der 19-Jährige konnte keine Liebesbeziehung zwischen seinem Freund und der jungen Frau bestätigten, er habe sie sogar niemals zusammen außerhalb des Hauses in Hasbergen gesehen.

Die Aussage des 20-Jährigen war weniger eindeutig: Zwar habe er nichts von einer Liebesbeziehung zwischen den beiden gewusst, und auch er habe sie niemals außerhalb des Hauses zusammen gesehen. Wenige Minuten später will er die beiden womöglich einmal Hand in Hand am Bahnhof gesehen haben, wobei er nicht sicher war, ob es die besagte junge Frau gewesen war. Wieder wenige Minuten später war er sich sicher: Es war die junge Frau an der Hand des Angeklagten.

Plädoyers folgen – Urteil erwartet

Am Ende des dritten Prozesstages schloss die Richterin die Beweisaufnahme. Kommende Woche halten Anklage und Verteidigung die Plädoyers. Vermutlich direkt im Anschluss wolle das Schöffengericht das Urteil verkünden, teilte die Richterin mit.