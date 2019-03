Hasbergen. Intensiv diskutierten jetzt die Besucher des politischen Abends der Hasberger SPD über die Mobilität der Zukunft.

"Mobilität findet nicht auf der Straße statt, sondern im Kopf" betonte Stephan Rolfes, Vorstand Mobilität der Stadtwerke Osnabrück. In zehn Jahren würden alle Menschen quasi mit dem Smartphone fahren. Seitens der Stadtwerke arbeite man daran, eine Plattform für die gesamte Mobilität zu aktivieren. Das was er vortrage, würde vielleicht nicht allen gefallen, manche Veränderungen würden sogar etwas weh tun.

Gut 40 Gäste waren der Einladung des SPD-Ortsvereins zu dem "Politischen Abend" in die Ohrbecker Gaststätte Schirmbeck-Hunsche gefolgt. Es sei ihnen wichtig, jedes Quartal ein Thema zu wählen, welches außerhalb der aktuellen Ortspolitik liege, so Moderator Frank Stiller, der die Zuhörer zusammen mit der Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Hasbergen, Katja Mittelberg-Hinxlage, begrüßte. Frank Stiller zitierte aus einer Studie des Bundesverkehrsministeriums aus dem Jahr 2017, wonach in Deutschland im Jahr 2,3 Milliarden Kilometer Auto gefahren werde, das wären pro Person etwa 39 Kilometer am Tag.

Hasbergen wegen Bahntakt im Vorteil

Genau das war der Impuls für Stephan Rolfes, der darauf hinwies, dass jetzt die dritte Mobilitätsrevolution bereits begonnen habe. Dabei sei vor allem zu beachten, wie die Städte, so auch Osnabrück, sich entwickeln würden. Die Innenstadt sei ein Ort geworden, wo man sich treffe. Die Städte seien immer mehr Plätze für Menschen und nicht mehr für den Handel allein geworden. Dabei seien aber am Beispiel Osnabrücks allein 40 Prozent der Fläche der Stadt für Parkplätze und Straßen verbraucht, so der Mobilitätsvorstand. Oft werde das Thema auf die Elektromobilität reduziert. Die Entwicklung sei jedoch viel komplexer.

"Wir werden in zehn Jahren nicht mehr Auto fahren" Stephan Rolfes, Vorstand Stadtwerke Osnabrück





"Wir werden in zehn Jahren nicht mehr Auto fahren" gab Stephan Rolfes zu bedenken. Wenn es Strecken zurückzulegen gelte, würden dann verschiedene Verkehrsmittel genutzt. Hasbergen habe bereits den großen Vorteil, dass man mit der Bahn im Halbstundentakt nach Osnabrück und zurück fahren könne. Dem Thema "Park + Ride" komme eine sehr große Bedeutung zu. Bereits heute hätten ziemlich viele schon gar kein eigenes Auto mehr. Besonders beliebt sei das "Free-Floating-Carsharing", bei dem die Nutzer die Autos mit einer Sondergenehmigung fast überall abstellen dürften. Mittlerweile hätten Sie mehr als 100 Fahrzeuge in Osnabrück im Einsatz. Zudem gewinne das Fahrrad immer mehr an Bedeutung, zumal es seit dem Einsatz von E-Bikes quasi keine Berge mehr für die Fahrer gebe. Hier sei es wichtig, funktionale Mobilitätsstationen zu errichten.

Autonomes Fahren kommt

"Das autonome Fahren wird kommen", so Rolfes. Die Stadtwerke würden anstreben, alle Fahrzeuge bis 2030 zu elektrifizieren. Auch die Busse würden später vollständig autonom unterwegs sein. Ein jeder könne quasi elektrisch und teilweise autonom gesteuert von der Haustür aus abgeholt und zum Zielort gebracht werden. Engagiert diskutierten die Zuhörer die Visionen: Wer Schuld habe, wenn beim autonomen Fahren etwas passiere, ob nicht ein Ringbussystem für den Osnabrücker Stadtrand Sinn mache und ob die Rohstoffgewinnung für Batterien nicht problematisch sei, waren nur einige der Themen, die die Gäste bewegten. Ein Zuhörer hatte es für sich klar: "Die Vision ist klasse, ich fahre aber liebend gerne Auto".