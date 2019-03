75 Kinder bei Leserattennacht in Hasbergen CC-Editor öffnen

In der Lego-Welt verbrachten die Hasberger Kinder einen Abend und eine Nacht. Archivfoto: Karsten Grosser

Hasbergen. Mit Büchern hat die Leserattennacht der Katholischen Jungen Gemeinde Sankt Josef (KJG) in Hasbergen nur noch wenig zu tun, dafür aber mit jeder Menge Spaß. Vielleicht auch deswegen nahmen am Freitag 75 Kinder an der beliebten, zweimal jährlich stattfindenden Aktion im Pfarrgemeindehaus teil.