Hasbergen. Wie viel Abfall "produziert" ein Durchschnittsmensch in Deutschland? Warum ist der Sperrmüll im Landkreis kostenlos? Und wie heißt Müll unter Fachleuten? Diese und andere Fragen beantwortete die Awigo-Sprecherin Daniela Pommer jetzt in Hasbergen.

Müll ist alles andere als ein Wegwerfthema, das wurde beim Besuch der Mitarbeiterin der Awigo-Unternehmenskommunikation deutlich. Aber weggeworfen werde noch deutlich zu viel. Es ist ein Durchschnittswert, der erahnen lässt, welche großen Abfallmengen sich landkreisweit jährlich ergeben: Rund 600 Kilogramm sind es pro Kopf und Jahr.

Plädoyer fürs Reparieren

Awigo steht für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Osnabrück. Und ganz oben auf dessen Agenda stehe deshalb das Thema Abfallvermeidung. Pommer drückte dies gleich zu Beginn klar aus: "Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht", sagte sie und machte deutlich, dass es dabei auf jeden einzelnen Verbraucher ankommt. So riet die Expertin etwa dazu, sich die Frage zu stellen, ob es tatsächlich immer das neueste technische Gerät sein müsse, das man sich zulege. Die mittlerweile acht "Repair-Cafés" im Landkreis setzten genau an dieser Stelle an, und würden, neben der eigentlichen Wiederinstandsetzung, grundsätzlich für das Thema Abfallbeseitigung sensibilisieren.

Wichtig sei, betonte Pommer, eine genaue Sortierung des Mülls, um die anfallenden Stoffe später auch fachgerecht recyceln zu können. Die noch häufig vorgetragene Annahme, es käme doch ohnehin alles am Ende in die Müllverbrennungsanlage, stimme ganz und gar nicht. "Wir haben im Landkreis gar keine Müllverbrennungsanlage, und es wird wirklich alles bei uns sortiert und nach Möglichkeit verwertet."

Es lebe der "Wertstoff"

Ohnehin, so Pommer, habe sich der Fokus verschoben, denn anstelle von "Abfall" spreche man mittlerweile von Wertstoffen. Ein Umstand, der sich auch in der Recyclingquote ausdrückt: 62 Prozent beträgt diese, alle Stoffgruppen übergreifend, im Landkreis. Hinzu komme noch die energetische Verwertung. Die Beseitigung stehe tatsächlich ganz am Schluss der Abfallhierarchie. Um das Bewusstsein für die Abfallvermeidung weiter zu schärfen, ist Pommer für die Awigo auch in Schulen unterwegs, übt dort mit den Schülern und gibt Tipps für die Alltagspraxis. Gleiche Ansätze verfolgen auch die pädagogische Abfallberatung sowie das Awigo-Lerntheater für Schulklassen.

Sechs Recyclinghöfe und 27 Grünplätze gibt es aktuell im Landkreis, welche die Referentin als zusätzliches Angebot für Verbraucher bezeichnete. Zudem habe sich der Landkreis für eine kostenfreie Sperrmüllabholung entschieden, um wilde Müllablagerungen in Wiese und Wald zu verhindern. "Wir holen alles ab, auch Elektroschrott", betonte Pommer.

Sammelwochenende

Aufmerksam machte die Referentin abschließend noch auf das am 29. und 30. März stattfindende jährliche "Awigo-Abfallsammelwochenende." Mittels bereitgestellter Säcke, Container und Warnwesten können Gemeinden und Initiativen ihr lokales Umfeld vom Abfall befreien. Noch bis Freitag sind dazu Anmeldungen auf der Awigo-Homepage möglich.

Pommer sprach als eloquente Expertin während des Stammtischs der CDU Hasbergen, wofür sich die Hasberger CDU-Vorsitzende Susanne Breiwe im Anschluss mit Blumen bedankte.