Hasbergen. Im Wohnheim der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) in Hasbergen leben 26 Menschen mit Behinderung. Vladimir Eberling ist einer von ihnen. Er fährt gerne mit seinem alten Rad durch das Dorf. Ein Anwohner half ihm vor drei Jahren in seiner Garage, die Reifen aufzupumpen. Mit der Zeit wurden sie Freunde.

Als Vladimir Eberling sich auf sein Fahrrad setzt, tritt er fest in die Pedalen. Er spurtet an seinem Zuhause vorbei in Richtung Rahaus. Dort angekommen macht er Halt, dreht einige Runden und kehrt wieder um. Eberling wohnt im Wohnheim der HHO in Hasbergen. Wenn der gebürtige Kasache nicht gerade lacht, redet er gerne. Doch kaum einer versteht ihn, denn er spricht fast ausschließlich russisch. Nur ab und zu kann er sich mit den Putzfrauen unterhalten.

Eberling kam erst 2001 mit seiner Familie nach Deutschland. Seit Anfang 2011 wohnt er in Hasbergen. Auch sein Bruder wohnt im Wohnheim der HHO. Kerstin Silies, Leiterin des Wohnheims, sagt, Herr Eberling rede zwar kein Deutsch, könne es aber sehr wohl verstehen. "Wenn wir ihm sagen, er soll deutsch sprechen antwortet er: 'Nix Deutsch.'" Er fährt oft mit seinem Rad durch den Ort. Manchmal einfach nur so. Manchmal auch, um im Supermarkt ein paar Süßigkeiten einzukaufen. Mehr kann er sich nicht leisten. Eberling hat Lernschwierigkeiten. Er kann mit großen Geldbeträgen nicht umgehen, bekommt aber regelmäßig ein kleines Taschengeld.

"Er fuhr fast auf seiner Felge"

Hans-Joachim Knorr wohnt ganz in der Nähe des Wohnheims. Vielleicht 50 Meter entfernt. Der studierte Gymnasiallehrer unterrichtet Flüchtlinge und hat eine Leidenschaft für Fahrräder. In seiner Garage türmen sich die Ersatzteile. Vor drei Jahren sah er, wie Vladimir Eberling mal wieder durch den Ort radelte. "Mir fiel auf, dass er so wenig Luft in den Reifen hatte, dass er fast auf der Felge fuhr", erinnert sich Knorr. Also sprach er ihn an und pumpte ihm seine Räder auf. "Darüber hat er sich sehr gefreut", sagt Knorr.

Schon am nächsten Tag kam er wieder und fragte, ob seine Reifen in Ordnung sind. Mittlerweile ist daraus ein festes Ritual geworden. Knorr ersetzte auch schon die Räder des etwas in die Jahre gekommenen Fahrrads. "Wenn ich an meinen Fahrrädern bastle, steht er oft die ganze Zeit daneben", sagt der Deutschlehrer.

"Er sucht den Kontakt"

Manchmal komme er auch mit alten Fahrradteilen in die Garage. Hans-Joachim Knorr vermutet, dass er sie auf dem Sperrmüll von alten Rädern abgebaut hat. "Einmal kam er mit einem kaputten alten Fahrrad an und wollte es repariert haben", erinnert sich Knorr. "Da habe ich dann aber gepasst, das hat er dann auch akzeptiert."



Begleitung im Gottesdienst



Im Wohnheim Hasbergen wohnen insgesamt 26 Menschen mit Behinderung. 18 Mitarbeiter kümmern sich um sie. Darunter sind Heilerziehungspfleger, Krankenschwestern, Altenpfleger und Erzieher. Die meisten Bewohner arbeiten tagsüber in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Auch Vladimir Eberling. Früh morgens um sechs Uhr klingelt sein Wecker. Bevor er sich in den Bus setzt, der ihn und die anderen Bewohner zur Arbeit bringt, wartet er auf Hans-Joachim Knorr. "Wenn ich morgens mit dem Fahrrad in die Stadt zur Arbeit radle, steht er schon auf der Straße und begrüßt mich herzlich", sagt der Lehrer. "Wir sehen uns mehrmals täglich". In der Werkstatt versucht Knorr immer wieder, Eberling dazu zu bringen, Deutsch zu sprechen. "Als Deutschlehrer habe ich den Ehrgeiz, dass er auch etwas Deutsch mit mir spricht. Inzwischen spricht er einige Worte und freut sich darüber, wenn er etwas auf Deutsch sagen kann."



"Insgesamt sind die Bewohner unseres Hauses sehr gut in das Hasberger Gemeindeleben integriert", sagt Kerstin Silies.

"Hier in Hasbergen funktioniert die Inklusion"

So gehen Einwohner der Gemeinde regelmäßig mit einigen Bewohnern des Wohnheims in die Kirche. Sie sitzen während des Gottesdienstes neben ihnen und wenn ein Bewohner mal aufspringt, umherläuft oder etwas in die Kirche ruft, beruhigen sie ihn wieder.



Vor kurzem hat Vladimir Eberling ein neues Fahrrad bekommen. Doch er benutzt es kaum. Er fährt lieber sein altes. "Das hat noch eine Rücktrittbremse", sagt Knorr und vermutet darin den Grund. Vielleicht liegt es auch daran, dass das alte Rad öfter zur Reparatur in seine Garage muss.