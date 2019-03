Hasbergen. Eine neue Krippengruppe im ehemaligen Mütterzentrum, eine neue Kitagruppe in einem Container auf dem Schulsportplatz und ein Kita-Neubau in Ohrbeck – der Familienausschuss der Gemeinde Hasbergen reagierte am Donnerstagabend mit gleich drei Lösungen auf die sich weiter zuspitzende Betreuungssituation.

Die Betreuungssituation für Kinder in der Gemeinde Hasbergen wird sich im Sommer weiter verschärfen. Nach derzeitigem Stand werden 25 Krippen- und zwölf Kitaplätze fehlen, wie die Verwaltung am Donnerstag im Ausschuss für Familie und Soziales mitteilte. Gründe hierfür sind die weiter hohe Geburtenrate, die gestiegene Anzahl an Zuzügen und die seit kurzem möglichen Rückstellungen für schulpflichtige Kinder. Zudem nehmen immer mehr Eltern aus Hasbergen die Möglichkeit der kostenlosen Kinderbetreuung in Anspruch. Bis Dezember werde sich die Situation sogar noch weiter verschärfen.

Neubau in Ohrbeck – Container als Übergangslösung

Als Übergangslösung stimmte der Ausschuss am Donnerstag einstimmig für die Errichtung einer Krippengruppe mit zwölf Plätzen im ehemaligen Mütterzentrum über der Turnhalle.





Zudem stimmten alle Mitglieder des Ausschusses dafür, eine neue Kitagruppe mit 25 Plätzen in einem Mobilbau auf der Schulsportfreianlage zu gründen. Hierfür soll der bisherige Container des Hortes der Hüggelschule auf den Sportplatz versetzt werden. Die Betreuung der Gruppen soll im 3. Quartal 2019 beginnen. Die Kosten für die zwei Übergangslösungen betragen circa 100.000 Euro. Die zwei Gruppen würden unter dem Namen einer neuen Kita entstehen.



Um den Bedarf an Betreuungsplätzen auch langfristig decken zu können, stimmten die Mitglieder des Ausschusses einstimmig für den Bau einer neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Ohrbeck. Hier könnten künftig drei Krippengruppen mit 36 bis 45 Plätzen und zwei Kitagruppen mit 43 bis 50 Plätzen betreut werden. Die neu gegründete Kita würde in den Neubau umziehen. Auf welchem Grundstück die Gemeinde Hasbergen die Kita in Ohrbeck bauen könnte, wird in der Sitzung des Bauausschusses am 21. März bekannt. Die Baukosten würden nach bisherigen Schätzungen drei Millionen Euro betragen. Die Landesschulbehörde Hannover könnte den Bau mit bis zu 540.000 Euro fördern. Betreiber der neuen Kita würde der Awo Kreisverband Osnabrück. Der Gemeinderat wird über die Beschlussvorschläge des Ausschusses am 4. April abstimmen.



"Wir stehen jetzt unter Zugzwang"

Alle anwesenden Mitglieder waren sich darüber einig, dass die Übergangslösung nur kurzfristig zum Einsatz kommen könne. "Wir stehen jetzt unter Zugzwang", sagte etwa Klaus Eckert (Grüne). Winfried Bußmann (Die Linke) bezeichnete die aktuelle Situation zunächst sogar als "peinlich". Man habe schon viel früher die Möglichkeit gehabt, reagieren zu können. Er verwies darauf, dass Eltern einen rechtlichen Anspruch auf eine kostenlose Betreuung ihrer Kinder hätten. Zudem müsse man ein Konzept für die schwankende Nachfrage nach Betreuungsplätzen erarbeiten. Hierfür müsse die Gemeinde mehr Geld in die Hand nehmen. Bürgermeister Holger Elixmann (CDU) wies diese Anschuldigung zurück. Die aktuelle Situation sei so nicht vorhersehbar gewesen. Mit dem Kita-Neubau in Gaste habe man zudem erst vor kurzem die damals nötigen Plätze geschaffen. Ubbo Weerts (SPD) teilte diese Auffassung. Auch Sönke Siegmann (CDW) wies die Einordnung Bußmanns zurück. "Wir können nicht nach dem Gießkannenprinzip Kitas bauen und gucken ob wir sie gefüllt kriegen", sagte er.



Anzeige Anzeige

Nachmittagsbetreuung an der Hüggelschule wird ausgeweitet

Des Weiteren stimmte der Ausschuss für die Einrichtung einer weiteren Hortgruppe in der Hüggelschule Hasbergen ab dem kommenden Schuljahr. Dies wäre die siebte Betreuungsgruppe, die nachmittags in der Hüggelschule betreut würde. Je nach Bedarf könnte sie 10 oder 20 Kinder beherbergen. Sönke Siegmann (CDW) sagte, man müsse eine Ganztagsschule im Schulausschuss auf die Tagesordnung bringen. "Das müssen wir in Angriff nehmen", meinte er. "Wir müssen was tun". Ubbo Weerts (SPD) stimmte dem zu und verwies auf die Kosten, die die Eltern so sparen würden.

"Wir möchten wieder arbeiten"

Zum Schluss meldeten sich zwei Mütter zu Wort, die die Befürchtung haben, dass sie keine Chance auf einen Krippenplatz für ihre Kinder haben werden. Der Hintergrund ist, dass für die offenen Krippenplätze der individuelle Bedarf der Eltern geprüft wird. Da die zwei Mütter keinen Arbeitsvertrag vorlegen können, werden sie ihre Kinder wohl weiter zuhause betreuen müssen, obwohl sie eigentlich lieber arbeiten würden. Aber einen Arbeitsvertrag unterschreiben, ohne zu wissen, ob die eigenen Kinder während der Arbeitszeit betreut werden? "Wir tun unser möglichstes", antwortete Holger Elixmann den beiden Frauen.