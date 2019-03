Osnabrück/Hasbergen. Karin Bloom ist seit 22 Jahren ehrenamtlich beim Weißen Ring aktiv. Nun bekommt sie für ihr ehrenamtliches Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen. Fälle von Kindesmissbrauch hätten sie während ihrer Arbeit bei dem gemeinnützigen Verein am meisten berührt. Für einen Fall aber schämt sie sich ganz besonders.

Im Büro des Weißen Rings in Osnabrück türmen sich die Ordner. Das Regal an der Wand steht voll mit jüngeren Fällen aus den vergangenen Jahren. Davor sitzt Karin Bloom, die Leiterin der Außenstelle Osnabrück. "Ich hatte immer schon das starke Bedürfnis, Menschen zu helfen", sagt die Hausfrau aus Hasbergen. Deshalb sei vor 22 Jahren dem Weißen Ring beigetreten. "Schon auf dem Schulhof habe ich meine Pausenbrote mit anderen Schülern geteilt", erinnert sie sich. Die Flüchtlinge seien damals (während der Nachkriegszeit; Anm. d. Red.) oft ohne Pausenbrot zur Schule gekommen.

Was macht der "Weiße Ring"?



Karin Bloom leitet die Außenstelle des Weißen Rings in Osnabrück. Der Weiße Ring ist eine gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Opfer von Kriminalität zu unterstützen. Er leistet den Opfern menschlichen Beistand. Ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen sie persönlich. Dazu zählt zum Beispiel auch, die Hilfesuchenden zu Terminen bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht zu begleiten. In Deutschland arbeiten 3000 ehrenamtliche Mitarbeiter für den Verein. Er hat 420 Außenstellen, 41 davon in Niedersachsen. In der Osnabrücker Außenstelle arbeiten neun Mitarbeiter.

"So etwas darf nicht passieren"

Als sie davon erfahren habe, dass sie das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommt, habe sie sich erschrocken. "Ich musste den Brief zweimal lesen", sagt Karin Bloom. Wer sie für die Ehrung vorgeschlagen hat, weiß sie nicht. Der Vorschlaggeber möchte anonym bleiben. Wenn Karin Bloom sich an ihre Zeit im Weißen Ring zurückerinnert, machen ihr besonders die Fälle von Kindesmissbrauch zu schaffen. "Diese Fälle berühren mich am meisten", sagt sie. Einzelheiten zu den Fällen darf sie nicht nennen. Der Weiße Ringe unterliegt der Schweigepflicht. Zu einem Fall äußert sich Bloom dann doch, denn der ist kein typischer. Wie Anfang 2018 bekannt wurde, soll der Leiter der Außenstelle des Weißen Rings in Lübeck hilfesuchende Frauen während der Beratungsgespräche sexuell belästigt haben. 18 Frauen erheben Vorwürfe gegen ihn. Frühestens im Mai dieses Jahres soll der Fall am Amtsgericht Lübeck verhandelt werden. "Das war ein ganz großer Schlag gegen den Weißen Ring", ärgert sich Karin Bloom. Er sei schlecht für das Image des gemeinnützigen Vereins. "So etwas darf nicht passieren".

80 Prozent der Opfer sind Frauen

Die Frauen, die beim Weißen Ring Hilfe suchen, haben oft sowieso schon eine harte Vorgeschichte. "Frauen kommen meist aufgrund von Missbrauch, Vergewaltigung und anderen Sexualdelikten zu uns", sagt Bloom. Sie machen 80 Prozent der Hilfesuchenden aus, schätzt sie. Wenn Männer zu ihr ins Büro kommen, dann meist aufgrund von Übergriffen, Tätlichkeiten aber auch Stalking. "Frauen sind zwar öfter Opfer, sie sind aber auch eher bereit, sich zu öffnen", so Bloom.

Bloom hatte schon vor dem Lübecker Fall die Vorgabe gemacht, dass sich, wenn möglich, immer zwei Mitarbeiter mit einem Opfer von Sexualdelikten in einen Raum setzen. "Nun fühlen wir uns darin bestätigt", sagt sie. Melde sich ein Hilfesuchender beim Weißen Ring, sei zunächst vor allem eins angesagt: Zuhören. "Die Menschen, die bei uns Hilfe suchen, haben zuvor meist nie mit jemandem über das gesprochen, was ihnen zugestoßen ist". Nicht jeder, der für den Weißen Ring arbeiten will, ist auch dafür geeignet. "Bevor neue Mitarbeiter bei uns anfangen, sind sie zunächst bei drei Probebesuchen mit dabei", sagt Bloom. Erst danach dürfen die Anwärter das Grundseminar und folgende Aufbauseminare besuchen.

Seitdem Karin Bloom die Außenstelle leitet, hat sie die Aufgabe, das Team zusammenhalten. "Wir sind hier insgesamt neun Mitarbeiter", so die Hasbergerin. "Alle machen ihre Arbeit ehrenamtlich". Ein gutes Team ist ihr wichtig, denn:

"Alleine kann man nichts bewerkstelligen"

Am Dienstag reist Karin Bloom nach Hannover. Dort wird ihr um 16 Uhr das Bundesverdienstkreuz verliehen. "Das hast du dir verdient", sagt ihr eine Mitarbeiterin. Sie solle nicht so bescheiden sein.