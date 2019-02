Hasbergen. Nach 18 Jahren Damensitzung probierte die Karnevalsgesellschaft Ohrbeck am Freitagabend ein neues Konzept aus: Es durfte getanzt werden. Das sorgte für Stimmung im Freizeitland Hasbergen. Doch es kamen weniger als erhofft.

Eine Premiere war es auch für Nicole Teutenberg. Sie trat als Moderatorin die Nachfolge von Ulrike Rudnick und Karin Vallée an, die die Damensitzung vor 18 Jahren ins Leben gerufen hatten.

Rührender Abschied

Über diese ganze Zeit sorgten sie auch als Moderatorinnen für gute Laune. „Hätten wir ein Kind bekommen, dann wär's jetzt grad erwachsen“, so kommentierten sie, als sie zu Beginn des Abends das Publikum begrüßten. Die Moderation jetzt in jüngere Hände zu übergeben, fiel ihnen nicht leicht, die Rührung war spürbar. Die „Neue“, Nicole Teutenberg, verkleidet als Schneewittchen, hat ihre Erfahrungen beim Kinderkarneval gesammelt, und zu ihrer Unterstützung brachte sie gleich eine ganze Reihe Hüggelzwerge mit.





Mit Fanfarenklang begann die Sitzung: Der Spielmannszug Ohrbeck marschierte zur Begleitung von Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Petra I. Painczyk ein, die als coole Flower-Power-Frau zum dreifachen Helau aufforderte. Dann zeigten die Funkenmariechen Nele Frank und Milena Teutenburg ihr Können, und später auch die Teenies des Vereins, die zu dem Sommerhit „Bella ciao“ eine Choreografie vorführten.

Absurder Schminkwettbewerb

Zwischendurch hatte Ulrike Rudnick ihren Auftritt, denn auch wenn sie den Abend nicht mehr moderiert, beim Karnevalsprogramm mischt sie trotzdem noch mit. Gemeinsam mit Liesel Siebert brachte sie das Publikum mit einem absurden Schminkwettbewerb zweier Damen, die im ICE nebeneinandersitzen, zum Lachen. Alles ohne Worte rein pantomimisch zu den Klängen von „Ich fand mein Glück im Zug nach Osnabrück“.





Weitere Programmpunkte waren der Auftritt von Guido Loheider als Musiker beziehungsweise Musikerin in roter Robe und die Büttenrede der „Flotten Motte“. Die aus Osnabrück angereiste Grün-Weiße-Garde führte den Gardemarsch vor.

Mehr Gäste erhofft

Mit der neuen Moderatorin probierten die Ohrbecker auch ein neues Konzept aus: Nicht nur Bühnenprogramm zum Zuschauen, DJ Rotti alias Andreas Rottmann spielte auch zum Tanz auf – und in der Freizeitlandhalle war genügend Platz auf der Tanzfläche. Das lag auch an der Zahl der Anmeldungen, die Veranstalter hatten sich mehr Gäste erhofft. „Zu den besten Zeiten der Damensitzung kamen vier- oder fünfhundert Leute“, erinnerte sich Karin Vallée. „Damals waren allerdings wenige verkleidet, jetzt schon, und je bunter und lustiger die Verkleidungen sind, desto besser die Stimmung.“ Die ließ auch wirklich nichts zu wünschen übrig, spätestens als das Hollager Männerballett einmarschierte. Die acht Männer mit Sonnenbrille und leuchtenden Sneakers begeisterten durch eine augenzwinkernde Tanzeinlage, auch ohne Muskeln zu zeigen oder im Tutu aufzutreten. Und sie brachten die Frauen in Bewegung: Zunächst ging's in Polonaise mit Schneewittchen an der Spitze durch den Saal und dann auf der Tanzfläche weiter, wo der „Helikopter-Tanz“ dann fast alle von den Sitzen holte.

Und wie kam das neue Konzept an? Daumen hoch von einer begeisterten Tänzerin: „Ich bin 80 Jahre alt, als ich jung war, hab ich viel getanzt!“, so eine der Damen, der man ihr Alter nicht ansah. Karneval hält eben jung!