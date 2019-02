Hasbergen/Osnabrück. Die Landfrauen Hasbergen-Hagen haben 2018 drei Mal eine Cafeteria ausrichten können: Beim „Tag des offenen Hofes“ auf Hof Kollmeyer, beim „Tag der offenen Stalltür“ auf Hof Große Börding sowie beim „Bauernmarkt und Tierschau“ auf Hof Meyer zu Strohen.

Den Erlös wollten die Landfrauen spenden, und waren sich einig: „Davon sollten Kinder, Frauen und Familien profitieren“, berichtet Landfrau Gabi Völler. Die erste Vorsitzend der Landfrauen Hasbergen Hagen, Annemarie Große-Börding, ergänzt: „Außerdem sollte das Geld schnell und direkt Menschen zugutekommen.“ Den Vorschlag, ihre Spende in Höhe von 500 Euro dem Verein „Helfen für Hellern“ zu überreichen, hatte Elvira Telljohann: „Ich komme aus Hellern, meine Eltern sind oft hier in der Alten Kasse und daher kannte ich den Verein.“

Scheckübergabe als Gelegenheit zum Austausch

Am Mittwoch trafen sich die Landfrauen in der Alten Kasse zur Scheckübergabe. Ulrich Hasskamp kam mit seinen Vorstandskollegen vom „Verein wir für Hellern“, Otto Petersen, Anita Kiehl, Elisabeth Gürtler und Antje Nerlich. „Willkommen in dieser kleinen, gemütlichen Runde. Hier kann man sich ein bisschen besser kennen lernen“, begrüßte Hasskamp den Vorstand der Landfrauen bestehend aus Ruth Schulte to Bühne, Elvira Telljohann, Elisabeth Meyer zu Natrup, Gabi Völler, Doris Schürmann, Brigitte Wortmann, Monika Schüll, Elisabeth Vallo und Annemarie Große Börding.

Hilfsleistungen für einsame Helleraner

„Wir vermitteln Menschen, die alleine und einsam sind Kontakte“, fasste Hasskamp die Vereinsarbeit zusammen und präzisierte: „Wir sprechen vor allem alleinstehende Rentner an, wo doch heute alles so anonym ist.“ Für sie organisiert der Verein regelmäßig Frühstückstreffen, gemeinsames Kaffeetrinken, Ausflüge und Weihnachtsfeiern. „Außerdem bieten wir Hilfeleistungen an“, ergänzte Gürtler: "Vereinsmitglieder bringen ältere Helleraner beispielsweise zum Arzt und helfen beim Einkaufen."