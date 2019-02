Hasbergen. Wie andere Vereine in der Region ringt auch der Spielmannszug Ohrbeck um Nachwuchs. Gemeinsam mit den Schulen soll Kindern ein neuer Weg zur Musik ermöglicht werden.

Für die Spielleute wird es zunehmend schwerer, Nachwuchs für den Verein zu gewinnen. „Deshalb gehen wir jetzt auf die Schulen zu“, kündigt Udo Painczyk, Sprecher des Spielmannszuges, an. Um bei potentiellen jungen Musikern die Begeisterung für ein Instrument zu wecken, werde der Fanfaren- und Spielmannszug aus Ohrbeck in diesem Jahr das Angebot einer musikalischen Früherziehung ins Leben rufen.

Das Angebot werden die beiden Vereinsmitglieder und Eheleute Jennifer und Thomas Kröner realisieren, die bereits in verschiedenen Ensembles Erfahrungen sammeln konnten. Die jungen Musiker können sich auf echte Profis freuen.

So begann der musikalische Weg von Jennifer Kröner im Alter von fünf Jahren. Damals erlernte die heutige Soziallassistentin den Umgang mit der Querflöte. In der Folge verbrachte Kröner während ihrer Jugend in Ohrbeck viele Probestunden gemeinsam mit den Spielleuten des Vereins. Ab ihrem 16. Lebensjahr begann die junge Musikerin eine klassische Ausbildung am Klavier. Dabei durfte Kröner von einem Mitglied des Nordwestdeutschen Kammerensembles lernen. Von Inge Sauer erlernte sie das Spiel der Stücke großer Komponisten, wie Beethoven oder Mozart.



Im Gegensatz zu seiner Frau kam Thomas Kröner erst während seiner Dienstzeit bei der Bundeswehr zu einer professionellen Ausbildung. Was beide seitdem verbindet ist das Spiel der Querflöte. Dieses Instrument erlernte er als Soldat in Münster. Gemeinsam mit den Kameraden des Heeresmusikkorps I. absolvierte Kröner im Laufe seiner vierjährigen Dienstzeit zahlreiche Konzerte im In- und Ausland.

Auf spielerische Weise an Instrumente heranführen

Zusammen mit den Verantwortlichen des Spielmannszuges möchte das Ehepaar den Grundschulen in Hasbergen anbieten, das musikalische Bildungsangebot in Hasbergen zu erweitern. Dabei sollen die Schulen die Plattform bieten, um mit den Eltern und Kindern aus der Gemeinde in Kontakt zu kommen. Auf spielerische Weise möchten Jennifer und Thomas Kröner die Kinder an die Instrumente der Spielleute wie Trommel, Fanfare, Querflöte und Lyra heranführen. „Jeder kann mitmachen und niemand muss Noten lesen können“, so die beiden Musiker.

Als Probenraum könne der Fanfaren- und Spielmannszug Ohrbeck seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, führte Painczyk weiter fort. Auch sei es den künftigen jungen Musikern möglich, zu gegebener Zeit an den Auftritten des Spielmannszuges teilzunehmen. „Natürlich stellen wir dann auch die entsprechende Betreuung sicher“, betonte der Pressesprecher. Aus der Hoffnung, dass durch das gemeinsame Musizieren die Kinder zu einem späteren Eintritt in den Verein animiert werden, machte Painczyk keinen Hehl. „Eine Mitgliedschaft ist aber keine Bedingung für die Kurse.“

Teilnahme ist kostenlos

Geplant sei laut Jennifer die Proben jeweils wöchentlich am Dienstag stattfinden zu lassen. Sowohl die Teilnahme an den Kursen, wie auch die Ausleihe der Instrumente oder eine Vereinsmitgliedschaft sei für die Kinder kostenfrei, stellte Painczyk abschließend heraus. Einen genauen Starttermin der Kurse konnten die Verantwortlichen noch nicht nennen, da zunächst die Resonanz der Kinder und die Antwort der Schulen abgewartet werden müsse.