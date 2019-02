Gaste. Die Amazone-Produktion in Gaste bekommt mehr Platz. Das Kleinteilelager wird nach Leeden verlegt, stellte Geschäftsführer Christian Dreyer im Gespräch mit unserer Redaktion in Aussicht. Insgesamt plant die Unternehmensgruppe mit Investitionen in Höhe von 20 Millionen Euro.

Ein neuer Produktionsstandort in Bramsche oder die Übernahme des Tochterunternehmens Schmotzer Hacktechnik mit seinen rund 30 Mitarbeitern - die Amazone-Gruppe in Gaste hat ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr hinter sich. Allerdings mit einem leichten Umsatzdämpfer im zweiten Halbjahr. "Seit der Agritechnica im Herbst 2017 hat das gute Investitionsklima bis zum Frühjahr 2018 angehalten", so Dreyer. Dann habe es nachgelassen.

Als einen Grund nennt Dreyer, der zusammen mit Justus Dreyer die Geschäfte der Gruppe leitet, die extremen Wetterlagen, die sich im zweiten Halbjahr auch auf die Investitionsbereitschaft der Landwirte und Lohnunternehmer niedergeschlagen haben. Immerhin liegt der Exportanteil der Unternehmensgruppe bei rund 80 Prozent. Und nicht nur in Deutschland war es trocken, sondern auch in Skandinavien oder Polen. Dagegen hätten die Südländer wie Spanien und Italien mehr Regen bekommen als gewohnt.

Trotz Brexit-Ungewissheit: Gute Umsätze in Großbritannien

Und trotzdem: Der Umsatz der Amazone-Gruppe stellte nach 2017 auch im vergangenen Jahr mit 481 Millionen Euro einen neuen Rekord auf. Besonders positiv entwickelten sich die Umsätze in Deutschland, Frankreich, Japan oder auch Großbritannien. "Möglicherweise liegt das auch an dem drohenden Brexit. Aktuell laufen die Verkäufe auch weiterhin gut. Wie sie sich entwickeln werden, wissen wir nicht", so der Geschäftsführer.

Waren die wichtigen Landtechnik-Märkte Russland oder auch Polen 2017 noch Zugpferde für Wachstum, sind sie 2018 auf einem stabilen Niveau geblieben. Deutliche Steigerungen gab es hingegen in Ungarn oder auch Rumänien. "In beiden Ländern ist die Produktion noch untermechanisiert, sodass es Nachholbedarf gibt", erklärt Dreyer.

Eine immer wichtiger werdende Zielgruppe für Amazone sind Lohnunternehmer. "Unser Anspruch ist es jedoch, für alle Betriebsgrößen Angebote zu bieten", sagt der Geschäftsführer. Das Augenmerk läge daher über das gesamte Programm hinweg nicht nur auf Großmaschinen, sondern auf genauso innovativen Lösungen für kleinere und mittlere Arbeitsbreiten. "Der Trend geht unabhängig von der Maschinengröße gerade im Pflanzenschutz und bei der Düngung weiter zu noch mehr Präzision." Rund sieben Prozent des Umsatzes - also etwa 33,7 Millionen Euro - investiert die Unternehmensgruppe in Forschung und Entwicklung.

Auch in diesem Jahr plant die Amazone-Gruppe laut Dreyer mit Investitionen in Höhe von 20 Millionen Euro. Rund sieben Millionen davon sind für den Umzug des Kleinteilelagers von Gaste nach Leeden veranschlagt. Der freiwerdende Platz werde für die Produktion genutzt. Nach Bramsche noch einen zusätzlichen Standort zu eröffnen, plane Amazone derzeit nicht, so der Geschäftsführer. "In Bramsche haben wir noch Ausbaureserven."

Anzeige Anzeige

Dreyer: Potenzial noch nicht ausgeschöpft

Das Potenzial der Amazone-Gruppe sieht Christian Dreyer noch lange nicht ausgeschöpft. "Seit vergangenem Jahr haben wir eine Gesellschaft in Kanada, von der aus wir den Nordamerikanischen Markt beackern. Auch von unserer Tochter in China erhoffen wir uns Wachstum." Hinzu komme das Potenzial in Europa, ob in Polen, Tschechien, Rumänien, Bulgarien oder der Ukraine. "Die Märkte wachsen." Nach der Trockenheit im vergangenen Jahr setzt Dreyer aber auch auf Skandinavien - Dänemark und Schweden - als Wachstumsmarkt. "Ob sich die Nachfrage belebt, hängt jedoch sowohl vom Wetter als auch der Preissituation für Getreide, Mais, Raps, Fleisch oder Milch ab."

Dennoch bleibt er mit seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurückhaltend. "Wir planen nach zwei Rekordjahren mit einem Umsatz auf ähnlichem Niveau wie 2018." Die Märkte würden weltweit immer anspruchsvoller und seien von verschiedensten Entwicklungen abhängig - auch politischen Veränderungen. Das Investitionsklima in der Landwirtschaft sei aber weiterhin trotz Dürre-Nachwirkung gut.

Amazone 4.0 für die Agritechnica

Für die Agritechnica in diesem Jahr stehen die Neuheiten unter dem Schlüsselbegriff "Amazone 4.0". Damit gemeint ist die Weiterentwicklung der Vernetzung von Maschinen. "Die Innovationen sollen die digitale Vernetzung der betrieblichen Abläufe in der Landwirtschaft unterstützen, um weitere Optimierungspotenziale zu erschließen", so Dreyer. Vor diesem Hintergrund beteiligt sich die Unternehmensgruppe auch am Agrirouter, eine Kooperation von zwölf Unternehmen, um eine herstellerübergreifende Datenplattform für Landwirte und Lohnunternehmer zu schaffen.

Um jedoch eine digitale Vernetzung auf dem Acker hinzubekommen, spricht sich Dreyer auch für einen flächendeckenden Ausbau des Mobilfunknetzes im 5G-Standard aus. "Das braucht die Landwirtschaft im Besonderen, aber auch für andere Unternehmen in ländlichen Regionen ist das wichtig." In diesem Zusammenhang sei es wichtig, das lokale Roaming zu ermöglichen. Der aktuell lückenhafte Mobilfunk sei nicht akzeptabel.